KOBİ’ye otomotivde 10 yeni yatırım fırsatı

Türk otomotiv
endüstrisi, son dönemde üretim rekorları kırıyor. Ancak uzmanlara göre tsunami hızında gelen dijital devrimler çok değil 5-10 yıl içinde imalat sanayisindeki tüm klasik üretim anlayışını bitirecek. Yine uzmanlara göre bu süreç, kendini güncellemeyen KOBİ
'lerden epey kurban alacak. Bu kapsamda KOBİ'lerin atması gereken adımları ve yeni yatırım alanlarını araştırdık. Bilindiği üzere, dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri olan yapay zekâ otomotiv endüstrisini de köklü bir değişime hazırlıyor. Radar, lidar, GPS, odometri, bilgisayar görüşü gibi teknolojiler ve sürücüye ihtiyaç duymadan hareket edebilen otonom (sürücüsüz) araçlar otomotiv sektöründe devrim yaratacak.
METALE VEDA YAKLAŞIYOR
Metalin yerini plastik, fosil yakıtın yerini elektrik alırken, tedarik zincirleri de sil baştan yenilenecek. Uzmanlara göre, önümüzdeki dönemde batarya teknolojileri, araç şarj altyapı sistemleri, ileri düzey sensörler, lazer teknolojiler, yüksek çözünürlüklü kameralar, yapay zeka teknolojileri, yakıt hücreleri, yenilikçi malzemeler, multimedya sistemleri yatırım yapılması gereken başlıca alanlar olacak. Mekanik teknoloji gelişiminin yerini giderek bilişim ve yazılım teknolojileri alacağından bu alanlara yatırım yapmayan tedarikçilerin ayakta kalma şansı azalacak. Konuyla ilgili bilgi veren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik
, ihracat artışı için teknolojik değişimin yakından takip edilmesi gerektiğini belirterek, "Yenilikçi teknolojiler ve yazılıma yatırım yapmayan tedarikçilerin ayakta kalma şansı azalacak" dedi.
BAŞARIYI SÜRDÜRECEK
TAŞIT
Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, son yıllarda küresel rekabet ile birlikte ana sanayi ve tedarik sanayisinin daha fazla iş birliği içerisinde olduğunu belirterek, "An itibarıyla Türk otomotiv tedarik sanayi, geldiği noktayla bir otomobilin yüzde 80'ini üretebilecek durumda. Hedefimiz bu başarıyı yeni sanayi devriminde de sürdürmek" dedi.
YENİ EKOSİSTEM GELİYOR
BARAN Çelik, şunları kaydetti: "Otomotivin bu yılki performansına bakıldığında yılsonunda 30 milyar dolarlık ihracat rakamını da aşarak tüm zamanların ihracat rekorunu kırmamız sürpriz olmayacak." Otomotivin yeni ekosisteminde ise internete bağlı araçlar, iletişim ve büyük verinin son derece önem arz ettiğine de değinen Çelik, bu durum yeni iş modellerinin, ürünlerin ve hizmetlerin ortaya çıkmasına neden olacağına işaret ederek şunları söyledi: "Ortaya çıkacak büyük veriyi okuyabilen yani anlamsız dataları çözüp, anlamlı hale getiren kişilerin ve robot operatör vasıflı iş gücünün önemi artacak."
İŞTE OTOMOTİVİN 10 YENİ ALANI
Radar sistemleri
Batarya teknolojileri,
Araç şarj altyapı sistemleri,
İleri düzey sensörler,
Lazer teknolojiler,
Yüksek çözünürlüklü kameralar,
Yapay zekâ teknolojileri,
Yakıt hücreleri,
Yenilikçi malzemeler,
Multimedya sistemleri