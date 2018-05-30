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de flaş gelişme... Erdoğan o tarihte açıklayacak

Yerli ve kurulacak şirketle ilgili atanması beklenen `ya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı... Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, CEO’sunun şuan belli olduğunu ve perşembe günü de 'ın açıklayacağını söyledi.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2018 21:29 Güncelleme Tarihi: 30.5.2018 01:47
Yerli otomobilde flaş gelişme... Cumhurbaşkanı Erdoğan o tarihte açıklayacak

'da ziyaretlerde bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, fabrikası ile ilgili basında Filyos'un şansının yüksek olduğu yönünde çıkan bilgilerin doğru olmadığını belirterek, sözlerinin farklı lanse ettirildiğini ve 22 ilin şansının hala devam ettiğini kaydetti.

Yerli ve kurulacak şirket ile ilgili atanması beklenen ile ilgili de konuşan Bakan Özlü, özetle şöyle konuştu:

"CEO ile ilgili gelişmeler var. CEO şuan için belirlendi. İsmi benim değil Sayın mızın açıklaması daha doğru olur. Sayın Cumhurbaşkanımız ismi açıklayacak. Perşembe akşamı Sayın Cumhurbaşkanımız bir televizyon kanlında vereceği röportajda bu konuları cevaplayacaklar"

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Yerli otomobilde flaş gelişme... Cumhurbaşkanı Erdoğan o tarihte açıklayacak
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