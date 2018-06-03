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de şirketin ismi belli oldu!

” projesinde tarihi bir adım atıldı. Kuruluş ve ortaklık sözleşmeleri imzalanan şirketin adı “Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.” oldu. Projenin başına dünyanın en başarılı Türk yöneticilerinden Mehmet Gürcan Karakaş getirildi

SELÇUK ADIGÜZEL Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 3.6.2018 08:04 Güncelleme Tarihi: 3.6.2018 08:05
Yerli otomobilde şirketin ismi belli oldu!

Otomobilde yerli bir marka yaratma hedefiyle yola çıkan Ortak Girişim Grubu'nu oluşturan 5 babayiğit, önemli bir aşamayı daha tamamladı. Şirketin kuruluş ve ortaklık sözleşmeleri için imzalar 31 Mayıs'ta atıldı.

3 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Şirketin adı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret" olarak belirlendi. 3 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilmesi planlanan projesini yürütecek şirkette, Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding'in payları yüzde 19'ar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin payı da yüzde 5 olarak belirlendi. Yerli otomobili yapacak şirketin başına dünyanın en başarılı Türk yöneticilerinden Mehmet Gürcan Karakaş getirildi. Karakaş görevine 1 Eylül itibarıyla başlayacak.

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Yerli otomobilde şirketin ismi belli oldu!
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