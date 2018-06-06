Bakan Özhaseki, imar barışının detaylarını açıkladı

Özhaseki, Bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, vatandaşlardan kendilerine gelen "İmar Barışı"na ilişkin soruları yanıtladı.

Buna neden ihtiyaç duyulduğuna ilişkin değerlendirmede bulunan Özhaseki, Türkiye'de 26 milyon 358 bin bağımsız birim bulunduğunu, bunların yaklaşık yüzde 60'ının yani en az 13 milyonunun imara aykırı olduğunu söyledi.

Bu yapılar için kanunda oluşan yıkım ya da para cezası uygulanmasına ilişkin problemi çözmeye çalıştıklarına işaret eden Özhaseki, binlerce insanın bu konuda mahkemelik ve tedirgin olduğunu, evinde rahat oturamadığını dile getirdi.

"İmar barışı" düzenlemesiyle 13 milyon yapı sahibinin tamamının bundan istifade edeceğinin altını çizen Özhaseki, sadece Boğaziçi, İstanbul tarihi yarım ada içerisindeki bir bölüm ve Gelibolu yarımadasındaki yapıların düzenleme dışında kalacağını vurguladı.

Özhaseki, imar barışının sağlayacağı faydalara değinerek, başta vatandaşları psikolojik olarak rahatlatacağını ve Yapı Kayıt Belgesi ile de elektrik, su, doğalgaz bağlatma sorunlarının giderileceğini, şu ana kadarki idari para cezası ve kanundan kaynaklı ihtilafların da düşeceğini bildirdi.

- MÜRACAATLAR CUMA GÜNÜ BAŞLIYOR

İmar barışında vatandaşın kendi beyanının esas alınacağının altını çizen Özhaseki, "Vatandaş e-Devlet sistemi üzerinden müracaatını yapacak. Hiç bir yere gitmesine, her hangi bir yere başvurmasına gerek yok. Her ihtimale karşı vatandaş emin olmak için bir yere müracaat edip, yaptırmak istiyorsa veya şifresini alıp, internet üzerinden girme imkanı bulamıyorsa Ankara, İstanbul, İzmir hariç bütün illerde Çevre Şehircilik il Müdürlüklerine müracaat yapabilecek. Ayrıca il müdürlüklerimiz il merkezlerinde, Tapu Kadastro ilçe müdürlüklerimizde, tapu ya ait yerlerimizde de vatandaş gidip bu hizmeti alabilecek." diye konuştu.

Özhaseki, vatandaşların bunun dışında bir başka yere müracaat etmesine, bir mühendislik bürosuna para ödemesine gerek olmadığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Ankara, İstanbul, İzmir için ise bir değişik yapı kuruyoruz. Çünkü buralara daha fazla müracaatlar olacak. İstanbul için mesela 40 yerde, her bir ilçede ayrı ayrı birimlerimiz olacak. Bu birimler genellikle belediyelerimizin sosyal tesisleri. İnternet sitemizden bunları yayınlayacağız. Yani Üsküdar'daki, Beykoz'daki, Sarıyer, Beşiktaş'taki bir vatandaş kendi ilçesinde bizim gösterdiğimiz adreslerde de gidip bu işlemleri yaptırabilecek. e-Devlet üzerinden şifresinin girip yapılması esas olan. Hiç kimseye muhtaç olmadan, müracaat etmeden herkes yaptırabilir."

Ankara için de aynı sistemin uygulanacağını anlatan Özhaseki, İzmir'de ise il müdürlüğünün geniş bir alanda olmasından dolayı 20-25 kişinin gelen vatandaşların taleplerini alıp, değerlendireceklerini söyledi.

Müracaatların tarihlerine ilişkin bilgi veren Özhaseki, "Cuma günü saat 13.00 itibarıyla müracaatları almaya başlıyoruz. En son müracaat tarihi de 31 Ekim 2018" dedi.

Yapı Kayıt Belgesi bedelinin nasıl hesaplanacağının da merak konusu olduğunu anlatan Özhaseki, konutlarda yüzde 3, ticari binalarda yüzde 5 oranını belirlediklerini ve yapıların özellikleri ve metrekaresine göre hesaplanacak miktarları anlattı. "200 liradan başlayarak, 2 bin liraya kadar uzanan hatta evinin yapı değerini kendisi neyse işaretleyip bu rakamlarla çarpmış olacak." diyen Özhaseki, bedelin başvuru ardından gelen habere göre yatırılacağı bilgisini verdi.

- "BAŞKA YERE PARA YATIRMAYIN"

Vatandaşlara da bu konuda uyarıda bulunan Bakan Özhaseki, "Burada önemli olan vatandaşın bir başka yere yatırmaması, vatandaşın kimseye parayı vermemesi. Herhangi bir yolsuzluğa sebebiyet vermemek için vatandaşın, 'Biz burada para alıyoruz. Sizin adına alırız vesaire gibi' sözlere inanmaması." ifadesini kullandı.

Hazine arazisi üzerinde evi olan vatandaşlara da düzenleme getirildiğini aktaran Özhaseki, "Vatandaş yine kendi beyanıyla Hazine üzerinde kaç metrekarede oturuyorsa, yapısı ne kadarsa bunu işaretleyecek, bedelini bildirecek sonra bizden bunu satın alabilecek. Biz kendimiz Maliye ile kendi içimizde o mülklerin bize aktarımını sağladıktan sonra vatandaşa burada tek tek yapı kayıt belgesiyle de oturduğu yerin adeta tapusunu vermiş olacağız." açıklamasında bulundu.

Vatandaşların müracaat için sisteme girdiklerinde yapması gereken işlemleri fotoğraflarla gösteren Özhaseki, ilk aşamada kimlik ve iletişim bilgilerinin girileceğini, ikinci aşamada ise konutun bulunduğu adres, metrekare, arsa bedeli ve aykırılığının ne olduğu gibi bilgilerin girilip, fotoğraf eklenerek, başvurunun tamamlanacağını söyledi.

Mehmet Özhaseki, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin de hesaplanmasına ilişkin de örnek vererek, "e-Devlet üzerinden girişini yapan vatandaş kendisine 24 saat içerisinde vermiş olduğu iletişim bilgilerine bir dönüş bekleyecek. SMS adresine 'evet bilginizi aldık, parayı yatırabilirsiniz' diye bir haber gelecek. Parayı yatırdıktan sonra kendisine 24 saat içerisinde bizim Yapı Kayıt Belgesi aynı yerden verilmiş olacak." diye konuştu.

- "YAPTIĞIMIZ BU İŞLEM BİR MİLAT OLUR, VATANDAŞ DEVLETİYLE BARIŞMIŞ OLUR"

Vatandaşın yalan beyanda bulunup, doğru bilgi vermemesi durumunda eline geçen bu fırsatı heba etmiş olacağını vurgulayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, "İnşallah bizim yaptığımız bu işlem bir milat olur, vatandaş devletiyle barışmış olur. Şimdiye kadar olan oldu, biten bitti. Bundan sonra da inşallah olmaz, diye dilekte bulunalım." dedi.

Yeni çıkan Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararını açıklayan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İmar kirliliğine neden olma suçu diye bir suç var. Proje harici veya ruhsatsız yapılmış olan yapılarla ilgili kanunda zaten 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası var. Bu çok uygulanmıyordu, hüküm erteleniyordu. Ancak Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda bu hükmün artık ertelenmeyeceği, bunu yapan vatandaşın mahkemelerin vermiş olduğu hapis cezası ne kadarsa 1 yıldan 5 yıla kadar o süreyi mecburen yatmak zorunda olduğuyla ilgili bir karar çıktı. Bu kararı da valilik ve belediyelere gönderiyoruz. Bundan sonra vatandaş, bunca iyi niyetle çıkan imar barışından sonra hala bir kaçak yapı yapmak isterse bu hapis cezasını göze almak zorunda. Buna bir kamu görevlisi göz yumarsa, belediye başkanları dahil bu hapis cezasını göze almak zorundalar. Buna bir su, gaz, elektrik vesaire bağlayacak kamu görevlisi olursa o da hapiste yatmayı göze almak zorunda."

Özhaseki, gazetecilerin sorularını da yanıtlayarak, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin peşin mi taksitli mi ödeneceğine ilişkin soruya, taksitlendirme olmayacağını, bu nedenle vatandaşa bu parayı biriktirmesi için 31 Ekim'e kadar süre verildiğini söyledi.

Yüksek yapılarla ilgili bir soru üzerine Özhaseki, silüeti bozan, göze hoş gelmeyen, yüksek katlı binaların hepsinin ruhsatlı ve yeni imar kanuna göre yapılmış, iskanlı binalar olduğuna dikkati çekti. Özhaseki, "Vatandaş şöyle zannederse çok yanlış olur; 'Bu zaten yüksek yapılara geldi, ondan dolayı bu legalleşiyor' derse, çok yanlış olur, onların hiçbir sorunu yok zaten. Genellikle dar gelirli, orta gelirli seviyesindeki insanların ruhsata uymadan, alelacele elindeki üç kuruşla başını sokabilmek için yapmış olduğu evlerin sorunları var ortada onların sorunlarını çözmeye yönelik." diye konuştu.

Özhaseki, kentsel dönüşüm halinde ise herkesin muhatap alındığını belirterek, vatandaşın evsiz kalma gibi bir durumunun söz konusu olmadığını söyledi.

- SEÇİMDEN SONRA YENİ YASALAR GELİYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, imar yasasında önemli değişikliklerin olup olmayacağına ilişkin bir soruya da bu çalışmanın bir yıl öncesinden planlandığını hatırlattı. Burada amacın Türkiye'nin depreme hazırlanması ve imarın kurallarının netleştirilmesiyle ilgili olduğunu dile getiren Özhaseki, yapıların hem sağlıklı hem de kimlikli hale getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İmarın dünyanın en zor ve en süreçli işi olduğuna dikkati çeken Özhaseki, "Bundan sonra da imarla ilgili vatandaş bir şey yapacaksa orada ilgili komisyonlardan, kurullardan, estetik komisyonlarından geçmeden bir şey yapamayacak." ifadesini kullandı.

Yapı Kayıt Belgesi'nin imar konusundaki 3 ana başlıktan oluşan hazırlıklarının ilk kapısı olduğunu kaydeden Mehmet Özhaseki, "Ümit ediyorum ki seçimlerden sonra, Meclis'in normal çalışma takvimi içerisinde kesinlikle imar yasaları gelecek. Belediyelerle ilgili bir takım hazırlıklar var gelecek. Depreme hazırlıkla ilgili yasalarımız var onlar gelecek. Çünkü bunlar bizim olmazsa olmazlarımız, vazgeçilmezlerimiz." dedi.