Son dakika... Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili flaş açıklama

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "(Yerli otomobil) Orta, üst sınıfa hitap edeceğiz. Ne çok lüks ne çok alt gruba hitap edecek. Daha çok B ve C segmentinde bir araç düşünüyoruz. Emsallerinden daha ucuz olacak. Emsallerinden en az yüzde 5 daha ucuz olmasını hedefliyoruz. Emsallerinden daha kaliteli bir araç yapmayı hedefliyoruz." dedi.

50 MİLYAR EUROLUK KATKI SAĞLAYACAK BİR PROJE

Özlü ayrıca, "(Yerli otomobil) Uzun vadede yaklaşık 50 milyar euroluk gayri safi milli hasılaya katkı sağlayacak bir proje. Bu projede doğrudan 4 bin, dolaylı olarak 20 bin istihdam sağlayacağız." şeklinde konuştu.

3.2 MİLYAR EUROLUK YATIRIM YAPACAĞIZ

Özlü açıklamasının devamında şunları söyledi: "(Yerli otomobil) Projenin temel parametreleri ortaya çıktı. 3,2 milyar euroluk bir yatırım yapacağız. 200 bin araç üretim kapasitesine ulaşacak bir tesis olacak. 5 model araç olacak. Araç, başından beri düşündüğümüz elektrikli araç olacak."