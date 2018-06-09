Demirören hayatını kaybetti

Demirören Holding
Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, tedavi gördüğü İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 80 yaşında vefat eden Demirören, 31 Mayıs 2018'den bu yana solunum yetersizliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu. CENAZE TÖRENİ YARIN
Aile adına bir açıklama yapan Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ise "Cenaze töreniyle ilgili gerekli açıklamayı resmi olarak da yapacağız ama pazar günü öğle namazını müteakip Fatih Camisi'ni düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. BEŞİKTAŞ'TA TOP OYNADI
28 Ağustos 1938'de Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğan Erdoğan Demirören, lise eğitimini Saint Benoit Lisesi'nde tamamladı. 1956-57 senelerinde Beşiktaş'ta ve Emniyet'te profesyonel olarak futbol oynayan Demirören, babası Şükrü Demirören'in vefatından sonra 1957'de babasının kurucusu olduğu, Sirkeci'de otomobil yedek parça ithalatı yapan "Kolaylık Oto" adlı şirketin başına geçti. 1971'de Türkiye'nin ilk gaz şirketini devren satın alan Demirören, Milangaz, Likidgaz, Mutfakgaz gibi markaların kurucusu oldu. Demirören, 1980'de açıklanan 24 Ocak kararlarından sonra küçülmeye karar verdi. Grup, bu tarihten sonra Ata Eğitim dışında uzun süre yatırım yapmadı. 1996'da Dem- Al Otogaz, 1997'de ise Demirören Enerji şirketini kurdu. 2011'DE MEDYAYA GİRDİ
Demirören Holding 2011'de Milliyet ve Vatan gazetelerini alarak medyaya girdi. Erdoğan Demirören, 2017'de Forbes dergisinin En Zengin 100 Türk listesinde 1-1.5 milyar dolarlık servetiyle 42'nci sırada yer almıştı. Grup son olarak Hürriyet, Posta, Kanal D, CNN Türk'ü satın almıştı. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Erdoğan Demirören'in vefatının ardından ailesini telefonla arayarak, taziyede bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören
ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Oktay Demirören ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat haberinin kendisini derinden üzdüğünü belirterek, merhuma Allah'tan rahmet diledi. Ailenin acısını paylaşan Cumhurbaşkanı, Demirören'in vefatının iş dünyası için büyük bir kayıp olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı ayrıca yayımladığı taziye mesajında, "Çalışma hayatında önemli başarılara imza atan, ülkemize değerli katkılarda bulunan kıymetli sanayici ve işadamı Erdoğan Demirören, her zaman hayırla yad edilecektir" değerlendirmesinde bulundu. BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN TAZIYE MESAJI
Başbakan
Binali Yıldırım, Erdoğan Demirören'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Yıldırım, ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatını büyük bir teessürle öğrendiğini belirterek, "Erdoğan Demirören, Türkiye'nin ekonomik olarak güçlenmesi ve sanayi atılımlarıyla kalkınması için büyük hizmetlerde bulunan, binlerce kişiye istihdam sağlayan seçkin ve saygın bir işadamı olarak hatırlanacak" dedi. Başbakan Yıldırım ayrıca TFF Başkanı Yıldırım Demirören'i telefonla arayarak başsağlığı diledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, Yıldırım Demirören'e bir taziye mesajı gönderdi. İŞ DÜNYASI YASA BOĞULDU
Erol Bilecik/TÜSİAD Başkanı: Girişimci profilini en iyi temsil eden isimlerden birisiydi.
Nail Olpak/DEİK Başkanı: Bize her zaman örnek olan Demirören'in yeri kolay doldurulamaz.
Abdurrahman Kaan/MÜSİAD Başkanı: Ülkemizin kalkınmasında önemli bir rol oynadı.
Rifat Hisarcılıkoğlu/TOBB Başkanı: İş dünyası Demirören gibi çok değerli bir duayeni kaybetti.
Erdal Bahçıvan/İSO Başkanı: Türk özel sektörünün öncülerindendi.
Şekib Agdaviç/İTO Başkanı: 60 yılı aşkın iş hayatına sayısız başarıyı sığdırmış, bir duayendi.
Ahmet Erdem/YASED Başkanı: Türk sanayisinin gelişmesinde önemli katkılarda bulundu.
Bülent Eczacıbaşı: Yarattığı güçlü kurumlarla, sanayimize katkılarıyla ve sanata olan tutkusuyla her zaman hatırlanacak.
Göksel Gümüşdağ: İş dünyası için büyük bir kayıptır. Türk sanayisi için acı bir gün.
Adnan Polat: İşadamı olarak gecegündüz çalışan bir insandı.
Tuncay Özilhan: Türkiye'mize katkı sağlamış, liderlik yapmış bir insandı.
Güler Sabancı: Bilgi ve deneyimiyle iş dünyasına birçok öncü işler yaptı.