Tutumlu Anne’ye 2 milyon dolar

Arya Kadın Yatırım Platformu
ve Galata Business Angels'ın ikinci ortak yatırımı, 2 milyon dolar değerlendirme ile anneler arası dayanışma platformu olarak bilinen Tutumlu Anne oldu. Özden Pusat ve Barış Parıltı tarafından kurulan Tutumluanne.com, ikinci el çocuk ürünlerini almak ve satmak isteyenleri güvenli bir ortamda buluşturmuş Türkiye'deki ilk online pazar yeri. Sitenin bugün 200 bin kullanıcısı ve 480 bin sosyal medya takipçisi bulunuyor. Arya Kadın Yatırım Platformu Kurucusu Ahu Büyükkuşoğlu Serter "Tutumlu Anne, yaptığı işle sadece ikinci el çocuk eşyalarının satıldığı online bir pazar yeri değil, aynı zamanda binlerce anneyi bilinçli tüketim ve kültürümüzdeki kardeşten kardeşe eşya kullanımı geleneğini sürdürmeye teşvik eden bir sosyal platform" dedi. Tutumlu Anne kurucusu Özden Pusat ise birçok değişik oyuncuya rağmen ikinci el pazarının Türkiye'de hala potansiyelinin çok altında olduğunu ifade etti. Pusat, "Alınan yatırım hem teknolojik iyileşme hem de pazarlama faaliyetlerinde kullanılacak ve tamamen büyümeye odaklanılacak. Tutumluanne.com aracılık hizmetlerinde katma değer yaratan gelişmiş pazar yerleri arasına girecek" dedi. BAŞARI HİKÂYESİ YARATACAK
Yatırım kararında etkili olan en önemli faktörün kurucusu Özden Pusat'ın işine olan bağlılığı, inancı ve karşılaştığı zorluklar karşısında sergilediği mücadeleci tavrı olduğunu ifade eden Ahu Büyükkuşoğlu Serter, "İnanıyorum ki 'tutumluanne' harika bir başarı hikâyesi yaratarak herkesi çok mutlu edecek" dedi.