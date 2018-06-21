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Küresel İnsani Yardım Raporu'na göre dünyanın en cömert ülkesi !

Küresel İnsani Yardım 'na göre, geçen yıl en çok insani yardım yapan ülke oldu. inin yüzde 0,85'ine denk gelen insani yardımlar, Türkiye'yi dünyadaki, "En cömert ülke" konumuna getirdi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2018 10:17 Güncelleme Tarihi: 21.6.2018 10:24
Küresel İnsani Yardım Raporu'na göre dünyanın en cömert ülkesi Türkiye!

Küresel İnsani Yardım 'na göre, geçen yıl en çok insani yardım yapan ülke oldu.

Dünyada her yıl yapılan insani yardımların haritasını çıkaran merkezli Kalkınma İnisiyatifleri Örgütünün raporuna göre Türkiye geçen yıl yaptığı 8,07 milyar dolar yardım ile dünyada en çok insani yardım yapan ülke konumuna yükseldi. Sıralamada Türkiye'yi 6,68 milyar dolar ile ABD, 2,99 dolar ile ve 2,52 milyar dolar ile İngiltere izlerken, Avrupa Birliği kurumları 2,24 milyar dolar ile dördüncü sırada geldi.

TÜRKİYE BİRİNCİ SIRADA

Türkiye insani yardımların e oranı temelinde yapılan sıralamada da yüzde 0,85 ile birinci sırada gelirken, en yakın takipçileri Norveç ve Lüksemburg için bu oran sadece yüzde 0,17'de kaldı. ABD ise bu sıralamada yüzde 0,04 ile 19'uncu konumda yer aldı. mDünyada 134 ülkede 201 milyon kişinin uluslararası insani yardıma muhtaç durumda olduğu belirtilen raporda, krizlerdenn ve çatışmalarda etkilenen bu kitlenin önemli bir bölümünün , ve Türkiye'de olduğu vurgulandı.

SURİYE EN ÇOK YARDIM ALAN ÜLKE

İnsani yardımların yüzde 60'ı 10 ülkeye kanalize edilirken, Suriye yüzde 14 ile birinci, Yemen yüzde 8 ile ikinci en çok yardım alan ülke oldu. Rapora göre Suriye böylece üst üste beşinci yılda da dünyanın en çok insani yardım alan ülkesi konumunu korudu. Rapora göre dünyada yapılan toplam insani yardım 2013'te 18,4 milyar dolardan 2014'te 22,1 ve 2015'te 25,8 milyar dolara yükselmişken, bu artış trendinde son 2 yılda gözle görülür bir yavaşlama yaşandı.

Dünyadaki toplam insani yardım 2016'da 26,4 milyar dolara, 2017'de de yüzde 3'lük bir artış ile 27,4 milyar dolara çıktı. Dünyada geçen yıl yapılan toplam insani yardım 27,3 milyar doları bulurken, bunun yaklaşık üçte birini tek başına Türkiye sağladı. Raporda Türkiye'nin 3,5 milyon Suriyeli ile dünyada en çok sığınmacıyı barındıran ülke olduğunun altı çizildi. Türkiye, 2013, 2014, 2015 Küresel İnsani Yardım Raporlarına göre üç yıl üst üste, en çok insani yardım yapan üçüncü, son iki yılda ise ikinci ülke olmuştu.

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