Otomatik katılım ile 4,5 milyon kişi daha BES'li olacak!

SON 1,5 YILDA OTOMATİK KATILIMCI SAYISI 11 MİLYONA ÇIKTI

Temmuz ayı itibarıyla çalışan sayısı 10 ile 49 arasında olan işyerleri de Otomatik Katılım ile Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil olacak. Emeklilik Gözetim Merkezi' nin (EGM) 6 Haziran 2018 verilerine göre Otomatik Katılım, 231 bin işyerindeki yaklaşık 4,5 milyon çalışanı daha Otomatik olarak BES'li yapacak. 2003 - 2017 yılları arasında 7 milyon katılımcıya ulaşan BES, son 1,5 yılda uygulanan Otomatik Katılım sayesinde katılımcı sayısını 11 milyona çıkardı. Türkiye Sigorta Birliği, yaptığı açıklamada "Uygulamaya dahil olacak işyerleri belirlenirken, işyerindeki tüm çalışan sayısına bakılacak. Ancak sisteme sadece 45 yaşını doldurmamış çalışanlar dahil edilmeye devam edilecek" dedi.