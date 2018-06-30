OYAK ve Renault ortaklığı 27 yıl daha sürecek

OYAK ve Renault Grubu
ortaklığına, Fransa'da yapılan imza töreni ile 27 yıl daha devam kararı alındı. İki şirketten yapılan ortak açıklamaya göre, emeklilik fonu OYAK ve dünya otomotiv endüstrisi oyuncularından Renault Grubu Türkiye'deki ortaklıklarını yeniledi. MAİS Motorlu Araçlar ile OYAK Renault
Otomobil Fabrikaları'nın iki hissedarı Fransa'da imzaladıkları ortaklık sözleşmesi ile 'uyumlu ve güçlü işbirliğine 27 yıl daha devam' kararı verdi. Sözleşmenin imzaları OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem ile Renault Grubu Operasyondan Sorumlu Genel Müdür ve İcra Komitesi Üyesi Thierry Bollore tarafından imzalandı. Genel Müdür Erdem, "Otomotiv, 150 milyar dolar olan ihracat hacminden aldığı yüzde 21'lik pay ile lider sektör. OYAK Renault, 288 bin adetlik ihracat ile birinci sırada. İç pazarda da 2017'yi lider marka olarak tamamladık" dedi. YENİ YATIRIMLAR YOLDA
Thierry Bollore de, şirketin anlaşmanın yenilenmesiyle bugün Türkiye'deki tarihinde yeni bir sayfa açtığını kaydederek, bu anlaşmanın yeni yatırımları da beraberinde getireceğini söyledi.