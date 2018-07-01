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Fiber altyapı kiralama rekabeti artıracak

Üst Yöneticisi , fiber altyapının ortak kullanımının hizmete dayalı rekabeti teşvik ettiğini söyledi

Giriş Tarihi: 1.7.2018
Fiber altyapı kiralama rekabeti artıracak
Üst Yöneticisi , fiber altyapının ortak kullanımı için geliştirdikleri yeni modelin, altyapı ve hizmete dayalı rekabeti teşvik ettiğini belirterek, "Yatırım harcamalarını minimumda tutmak isteyen operatörler mevcut altyapıyı kullanabilir ve abonelerine farklı çeşitlilikte ürün ve hizmetler sunmaya odaklanabilirler. Bu da pazardaki hizmete dayalı rekabeti artıracaktır" dedi. Dış etkenlerden etkilenmeyen bir altyapı olan fiberle çok daha sağlam ve güvenli bir internet bağlantısına sahip olduğuna dikkati çeken Doany, Türk Telekom olarak son 10 yılda Türkiye çapında 262 bin kilometreden fazla fiber altyapı döşeyerek ülkenin toplam fiber şebekesinin yaklaşık yüzde 80'ini gerçekleştirdiklerini ve 16.8 milyon fiber hane kapsamasına ulaştıklarını söyledi.
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Fiber altyapı kiralama rekabeti artıracak
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