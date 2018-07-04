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'ın Teknosa'yı satın almak için görüştüğü belirtildi

Bloomberg'in haberine göre Alman teknoloji perakendecisi , Sabancı Holding ile Teknosa'yı satın almak üzere görüşmeye başladığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 4.7.2018 17:07
Media Markt'ın Teknosa'yı satın almak için görüştüğü belirtildi

Alman teknoloji perakendecisi , Türkiye'deki pozisyonunu güçlendirmek için Sabancı Holding'in sahibi olduğu bir diğer teknoloji perakendecisi Teknosa ile satın alma görüşmelerine başladı.

Bloomberg'in haberine göre, Media Markt Teknosa'nın tüm hisselerini almak istiyor.

TEKNOSA HİSSELERİ HAREKETLENDİ

Haber sonrasında Teknosa'nın (TKNS) hisseleri gün içindeki 5,19 TL'den TSİ 16:30'da 5,48 TL'ye çıktı. TSİ 17:00'da ise 5,21 TL'ye geriledi.

İlk mağazasını 2007 Eylül ayında İstanbul Ümraniye'de açan MediaMarkt, 14 adedi İstanbul'da olmak üzere Adana, AnkarAntalyalya, Aydın, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, İzmit, Kayseri, Samsun, Malatya, Mersin, Konya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da toplam 45 mağazası ile hizmet veriyor.

Teknosa'nın ise toplam 210 mağazası bulunuyor.

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