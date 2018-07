Sabancı’ya ABD onayı çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Sabancı Grubu şirketlerinden Kordsa şirketi, ABD 'deki bağlı ortaklığı üzerinden 100 milyon dolarlık bedelle iki Amerikan şirketi satın alıyor. Ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağlayan "Fabric Development Inc." ve "Textile Products Inc." unvanlı iki ayrı şahıs şirketinin satın alınmasına ilişkin Yabancı Yatırımcılar Komitesi (CFIUS) onay değerlendirme süreci olumlu olarak sonuçlandı. Sürecin bir ay içerisinde tamamlanması bekleniyor. Fiber, lastik güçlendirme, inşaat güçlendirme ve kompozit güçlendirme endüstrilerinde hizmet veren kord bezi üreticisi Kordsa, bu satın almalarla ABD'deki kompozit gelirlerinin 2018'de 80 milyon dolardan fazla artmasını bekliyor. Kordsa'nın ABD'de faaliyet gösteren ve hisselerinin yüzde 100'ü kendisine ait bağlı ortaklığı Kordsa Inc. tarafından satın alınan şirketler "ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler tedarik ediyor.