Samsung Electronics Türkiye
tarafından, tüketicilerin klima kullanım alışkanları ve klima satın alırken nelere dikkat ettiğini ortaya çıkarabilmek için yapılan araştırma sonuçları açıklandı. Türkiye genelinde yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de her 10 evden 3'ünde klima bulunuyor. Kullanıcılar alacakları klimaların öncelikle uygun fiyatlı olmasına, ısıtma ve soğutma sürelerinin kısa olmasına, enerji
tasarruflu olmasına ve dayanıklı olmasına dikkat ediyor. Mayıs ayı içerisinde Türkiye genelinde yapılan araştırmaya katılanların yüzde 45'i ideal bir klimanın A++ enerji sınıflı olması gerektiğini ifade etti. Aynı zamanda klimanın odadaki görünümünün iyi olması, az yer kaplaması ve bulunduğu ortamı hızlı bir şekilde ısıtması-soğutması da ideal bir klimadan beklenen önemli özellikler olarak öne çıkıyor. UYGUN FİYAT TERCİH SEBEBİ
Araştırmada tüketicilerin satın alma kararlarında en etkili faktörler; uygun fiyatlı olması, ısıtma/ soğutma sürelerisinin kısa olması, enerji tasarruflu olması, dayanıklı olması, markasının klima konusunda uzman olması, havayı temizleme özelliğinin olması, filtresinin kolayca temizlenebilmesi, rahatsızlanmaları azaltacak özellikler bulundurması ve akıllı telefonlarla kontrol edilebilmesi olarak sıralandı. Araştırma sonuçlarına göre klimalar için en çok aile fertlerinin bir arada olduğu salon ve oturma odaları tercih ediliyor. Kullanıcıların neredeyse yarısı çocuklarının rahatsızlanacağından endişelendikleri için çocuk odalarında klima kullanmıyor. Tüketicileri endişelendiren diğer konular ise klimanın sık kullanıldığı aylarda elektrik faturasının yüksek geleceği düşüncesi ve klima çarpması yüzünden rahatsızlanma riski olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar klima çarpmasından kendilerini korumak için klima açıkken karşısında durmamak, gün içinde çok fazla açmamak, üfleme yönünü değiştirmeye çalışmak veya ortamı havalandırmak gibi yöntemlere başvuruyor. AR-GE'YE 14 MİLYAR DOLAR
Araştırma sonuçlarını yorumlayan Samsung Electronics Türkiye'nin Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy, "Türkiye'deki hanelerin yüzde 32'sinde klima bulunuyor. Bu, her 10 evden sadece 3'ünde klima olduğu anlamına geliyor. Bu oranın önümüzdeki dönemde artacağını öngörüyoruz"dedi. Bu bakış açısıyla, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayan yenilikçi ürünler geliştirmek için Ar-Ge çalışmalarına her sene 14 milyar dolar yatırım yaptıklarını söyleyen Gürsoy, "Bu çalışmalarımızın meyvelerinden birisi olan rüzgârsız serinlik teknolojisine sahip Wind-Free klima modellerimiz ile klima çarpması sorununu ve bunun yarattığı rahatsızlıkları tamamen ortadan kaldırdık. Üzerindeki 21 bin mikro delikten havayı dağıtarak ortamı rüzgâr oluşturmadan serinleten Wind-Free klimalarımız, hızlı soğutma sistemi ile kıyaslandığında enerji tüketimini yüzde 72'ye kadar düşürerek kullanıcıların enerji tasarrufu hassasiyetine de yanıt veriyor" diye konuştu. ?TÜKETİCİ EN ÇOK KLİMA ÇARPMASINDAN KORKUYOR
Geçen yıl pazara sundukları Wind- Free klima modellerini bu yıl çeşitlendirdiklerini belirten Gürsoy, "Türkiye'deki kullanıcıların klima çarpmasına karşı ne kadar hassas olduğunu araştırmamızda ortaya koydu" dedi. Klimaların internet
e bağlanabilme özelliğinin önemine de değinen Gürsoy, kullanıcıların eve gelmeden önce cep telefonlarıyla klimalarını kontrol ederek ortamın ısısını ayarlayabilmelerinin, akıllı yaşam tarzına da hitap ettiğini belirtti. 2017'de satılan klimaların sadece yüzde 3.1'inde internet üzerinden kontrol edilebilme özelliği bulunduğunu söyleyen Gürsoy, bu oranın önümüzdeki 10 yıl içinde yüzde 50'ye ulaşmasını beklediklerini kaydetti.