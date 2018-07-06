Kırsalda refah seferberliği

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle beraber büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına giden yol tamamen açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonunu açıkladığı ve yeni sistem
in ekonomi stratejisini de ortaya koyan Kalkınma Planı
'yla refah ve zenginliğin ajandası devreye girecek. PROJE HAVUZU GELİYOR
2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı, "nitelikli insan, yenilikçi üretim, güçlü sanayi-yatırım, kalkınmanın finansmanı, yeni kamu yönetimi modeli" ayakları üzerine oturtuldu. Avrupa Birliği Uyum Fonu kapsamında kırsal bölgelerdeki yatırımların desteklenmesi için proje havuzu oluşturulacak. Bölgesel destekleri izleme sistemi kurulacak, Anadolu'ya büyüme merkezleri kurulacak. BÜYÜME ODAKLARI
Yeni dönemde bölgesel gelişmişlik farkları azaltılacak. Yerel potansiyel harekete geçirilecek. Kalkınma politikaları yerleşim nitelikleri, ihtiyaçlarına göre farklılaştırılması sağlanacak. Düşük gelirli illerde asgari yaşam standartları iyileştirilecek. Anadolu'da büyüme odakları geliştirilecek, rekabetçi şehirler oluşturulacak. Bu şehirlerin üretken yatırımlar ve nitelikli iş gücünü kendine çeken bir eko sisteme sahip olmaları sağlanacak. Her bölgeye özel girişimcilik yol haritaları hazırlanacak. İstanbul
ve Ankara
'da farklı modellerle uygulama denemeleri yapılan, bölgelere uyarlanmış genç girişimci merkezleri kurulacak. BÖLGEYE ÖZEL İSTİHDAM
Nüfusun bölgelerde kalıcılığını sağlamaya destek olmak üzere bölgelere özel istihdam politikaları ve uygulamaları geliştirilecek. Yerelde insan kaynaklarının geliştirilmesine öncelik verilecek. Kalkınma ajansları bölge ve il düzeyinde diğer kurumları daha aktif yönlendiren bir şemsiye kurum olarak faaliyet gösterecek. Bölgelerde aile şirketlerinin kurumsallaşması için çalışmalar yapılacak. Kamu kurumları hızlı, etkili icraat öngören yeni sisteme uyumlu hale gelecek. Kamuda ehliyet, liyakatin esas alındığı bir personel rejimi yaşama geçirilecek. Kamu personelinin verimliliğinin artırılması amacıyla etkin bir performans sistemi oluşturulacak. KIRSALA FON AKACAK
Bölgesel
kalkınmada uluslararası işbirlikleri geliştirilecek. Türkiye'nin sınır bölgeleri ile komşu ülkeler arasındaki bölgesel işbirliklerini güçlendirerek buralarda kalkınma için yeni bir açılım sağlanacak. Yapısal fonların kullandırılması amacıyla gerekli planlama belgeler hazırlanarak, bu kapsamda proje havuzu oluşturulacak. PROJELER TAMAMLANACAK
Nükleer
santral projeleri başta olmak üzere ülke ekonomisinde önem taşıyan büyük projeler plan döneminde tamamlanacak. Planda enerji, ulaştırma hedeflerine geniş yer verilirken, destekleyen yeni tedbirler devreye giriyor. Enerji ekipmanlarının Türkiye'de üretimi sağlanacak.