HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Şimdi de Keçibank vurgunu patladı

Şimdi de vurgunu patladı

Giriş Tarihi: 8.7.2018
Şimdi de Keçibank vurgunu patladı
SABAH'IN ortaya çıkardığı Çiftlikbank ve Turcoin gibi Ponzi sistemlerinin milyonlarca liralık vurgunu, mağdurlarını da harekete geçirdi. 4 yıl önce dava açan 50 üye, 'na başvuruda bulundu. Keçibank yapılanmasının detaylarını anlatan mağdurlar, 50 kişinin 12 milyon TL'sinin buhar olduğunu belirtiyor.

SIRRA KADEM BASTILAR
Keçibank'ta üyelere cins keçi sözü verilmiş, ancak normal keçi satılmış ve bu sayede pek çok insan mağdur edilmişti. Olayın mağdurlarından eski Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı Orhan İyiler, "Bize cins keçi diye normal keçi sattılar, sonra da ortadan kayboldular" dedi. TV reklamlarına kanan vatandaşların 300 adet çok süt veren özel "Sanaen" cinsi keçi alma konusunda anlaştığını anlatan İyiler, "Yapılan sözleşmeye göre, bu keçiler Keçibank'a kiralanacak, Keçibank süt alıp düzenli kira ödeyecekti. 2 ay ödemeler düzenli yapıldı, daha sonra kesildi" dedi. Sözleşmede değişiklik teklifi yapılan İyiler, bunu kabul etmeyince satın alınan 300 keçinin 7 gün içinde gelip alınmasını, aksi takdirde sorumluluk kabul edilmeyeceği söylendi. Bunun üzerine hukuk mücadelesi başlattı. Soruşturma devam ederken, Çiftlikbank haberlerini gören İyiler, Gümrük Bakanlığı'na yazı yazarak, başından geçenleri anlattı. İyiler, 50'den fazla yatırımcının aldatıldığını, 12 milyon TL paranın buharlaştığını söyledi. Ponzi sistemini takip eden uzmanlar ise insanların kolay yoldan para kazanma hırsı nedeniyle bu tür yapılanmaların olacağını belirtiyor.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şimdi de Keçibank vurgunu patladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN