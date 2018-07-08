Şimdi de Keçibank vurgunu patladı

SABAH'IN ortaya çıkardığı Çiftlikbank ve Turcoin gibi Ponzi sistemlerinin milyonlarca liralık vurgunu, Keçibank
mağdurlarını da harekete geçirdi. 4 yıl önce dava açan 50 üye, Gümrük Bakanlığı
'na başvuruda bulundu. Keçibank yapılanmasının detaylarını anlatan mağdurlar, 50 kişinin 12 milyon TL'sinin buhar olduğunu belirtiyor. SIRRA KADEM BASTILAR
Keçibank'ta üyelere cins keçi sözü verilmiş, ancak normal keçi satılmış ve bu sayede pek çok insan mağdur edilmişti. Olayın mağdurlarından eski Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı Orhan İyiler, "Bize cins keçi diye normal keçi sattılar, sonra da ortadan kayboldular" dedi. TV reklamlarına kanan vatandaşların 300 adet çok süt veren özel "Sanaen" cinsi keçi alma konusunda anlaştığını anlatan İyiler, "Yapılan sözleşmeye göre, bu keçiler Keçibank'a kiralanacak, Keçibank süt alıp düzenli kira ödeyecekti. 2 ay ödemeler düzenli yapıldı, daha sonra kesildi" dedi. Sözleşmede değişiklik teklifi yapılan İyiler, bunu kabul etmeyince satın alınan 300 keçinin 7 gün içinde gelip alınmasını, aksi takdirde sorumluluk kabul edilmeyeceği söylendi. Bunun üzerine hukuk mücadelesi başlattı. Soruşturma devam ederken, Çiftlikbank haberlerini gören İyiler, Gümrük Bakanlığı'na yazı yazarak, başından geçenleri anlattı. İyiler, 50'den fazla yatırımcının aldatıldığını, 12 milyon TL paranın buharlaştığını söyledi. Ponzi sistemini takip eden uzmanlar ise insanların kolay yoldan para kazanma hırsı nedeniyle bu tür yapılanmaların olacağını belirtiyor.