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İstanbullular dikkat! Bu ay 9 gün yapılmayacak...

'nin ilk sürücüsüz su Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy 'nın ikinci etabı Yamanevler-Sancaktepe bölümünün deneme sürüşleri başladı. Bu nedenle sürücüsüz metro seferleri bugün, yarın ve 14-16-17-18-28-29 ve 'da hizmet vermeyecek. Üsküdar ile Yamanevler arasındaki ulaşım, metro yerine tarafından konulan otobüs seferleriyle sağlanıyor.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018 11:56 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 11:59
İstanbullular dikkat! Bu ay 9 gün yapılmayacak...

'nin ilk sürücüsüz sunun Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy 'nın seferlerine, ikinci etap olan Yamanevler-Sancaktepe bölümünün deneme sürüşlerinin başlaması nedeniyle ara verildi.

BU AY 9 GÜN YAPILMAYACAK

Belediyeden alınan bilgilere göre, ağustos ayında hizmete alınacak metronun ikinci etabı Yamanevler-Sancaktepe bölümünün deneme seferleri için daha önce hizmet vermeye başlayan Üsküdar-Yamanevler kısmının seferlerine ara verildi.İkinci etabın hizmet vermeye başlaması amacıyla gerekli kontrol ve testlerin yapılabilmesi için Üsküdar-Yamanevler arasındaki seferler, bu ay 9 gün yapılmayacak. "Daha ileriye gitmek için kısa bir ara" sloganıyla gerçekleştirilecek faaliyetler kapsamında, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın Üsküdar'dan Yamanevler'e kadar olan ilk bölümde bugünden itibaren 13-14-16-17-18-28-29 ve 'da hizmet verilmeyecek.

Metro seferlerinin yapılmayacağı günlerde, ulaşım 'nin ek otobüs seferleriyle sağlanacak. Bunun için de İETT tarafından bu güzergaha numaralı otobüsler tahsis edildi.

Test sürüşlerinin ardından ağustosta hizmete başlayacak Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı, Yamanevler'den Sancaktepe'ye kadar uzatılmış olacak. Şimdiye kadar 9 istasyonda hizmet veren hatta 7 istasyon daha eklenmiş olacak. Böylece Sancaktepe'den Üsküdar'a ulaşım 27 dakikada sağlanacak. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın ilk etabı, 15 Aralık 2017'de 'ın katılımıyla hizmete açılmıştı.

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İstanbullular dikkat! Bu ay 9 gün yapılmayacak...
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