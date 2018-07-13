Akbank’a en iyi banka ödülü

Akbank
, "Euromoney Mükemmellik Ödülleri"nde üst üste altıncı kez ve toplamda 12'nci kez "Türkiye'nin En İyi Bankası Ödülü"nü aldı. Dünyanın saygın finans yayın grubu Euromoney'nin "Awards for Excellence 2018 - Mükemmellik Ödülleri 2018" kapsamında ödülü bu yıl da Akbank aldı. 26 yıldır 100 ülkede düzenlenen ve bankacılık sektörü tarafından yakından takip edilen Euromoney ödülleri hakkında konuşan Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "İnsan kaynaklarımız, teknoloji ve inovasyona yaptığımız yatırımlarımızla, geleceğin bankacılığını bugünden müşterilerimize sunuyoruz. Bu yıl teknolojiye toplam 300 milyon dolar yatırımımız olacak. Bu da hem Türkiye'nin vizyonunu daima ileri taşımak için yaptığımız çalışmalarımız hem de ülkemize olan güvenimizin önemli bir yansıması. Yıl sonuna kadar 250 şubemizin dönüşümünü tamamlayacağız" dedi. 2.4 MİLYAR $'LIK KAYNAK
Teknolojiyle şekillenen ve odağında insan olan bu dönüşümü sürecinde ürün ve hizmetleri değişen ihtiyaçlara göre şekillendirdeklerini söyleyen Binbaşgil, "Güçlü bilanço sayesinde 400 milyon doları sermaye benzeri tahvil, 1.2 milyar dolar karşılığı sendikasyon ve 795 milyon dolar da seküritizasyon finansmanı sağladık" dedi. Binbaşgil toplamda 2.4 milyar dolarlık bir kaynak sağladıklarını da sözlerine ekledi.