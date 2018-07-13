Girişimciliğe meraklı 112 bin genç aday

Türkiye
'de girişimcilik ekosistemini geliştirmek ve genç girişimcilere ilham vermek üzere kurulan Türkiye Girişimcilik Vakfı Fellow 2018 Programı başvuruları tamamlandı. Bu yıl rekor katılımın gerçekleştiği programa 112 bin aday başvurdu.
Türkiye'de girişimcilik alanında farkındalık yaratmak, girişimcilik kültürünü yaymak ve gençlere girişimciliğin bir kariyer seçeneği olduğunu aşılamak isteyen Türkiye Girişimcilik Vakfı, girişimci adaylarına ilham vermeye devam ediyor. Vakfın, üniversitede okuyan gençlerin girişimcilik ruhunu keşfetmelerini sağlamak ve onlara bu süreçte rehberlik etmek amacıyla düzenlediği Girişimcilik Vakfı Fellow Programı'na 112 bin başvuru gerçekleşti. "Farkınız özgürlüğünüz, cesaretiniz girişiminiz olsun" mottosuyla yola çıkan Girişimcilik Vakfı, adayların motivasyonunu ve girişimcilik potansiyelini ölçen seçim süreci sonucunda Türkiye'nin genç girişimci adaylarını belirleyecek. BAŞARI ÇOĞALACAK
Fellow Programı'na katılma şansı bulan gençler, program kapsamında ulusal ve uluslararası bir ağın parçası oluyor. Her iki ayda bir rol model alabilecekleri başarılı girişimcilerle bir araya gelerek onların hikâyelerinden ilham alma fırsatını yakalayacak olan başarılı girişimci adayları, üniversitelerinde girişim elçileri olarak görev alıyor. Seçilen fellow'ların en önemli misyonları arasında kendi çevrelerinde girişimcilik kültürünü yaymak, çarpan etkisi yaratmak ve Girişimcilik Vakfı'nın "giveback" felsefesi doğrultusunda toplumdan aldıkları destekle kazandıkları başarıyı yine toplumla paylaşarak başarıyı çoğaltmak bulunuyor. Seçim sürecini başarıyla tamamlayan fellow'lar aynı zamanda program kapsamında 1 yıl boyunca aylık 500 TL burs almaya hak kazanıyor.