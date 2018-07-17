THY’nin ikinci Troya uçağı göklerde

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Hava Yoları (THY
) Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Truva'nın UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 20'nci yılı olan 2018'i 'Troya Yılı' ilan etmesinin ardından filodaki uçaklarından birini daha 'Truva Atı
' şeklinde giydirdi. Daha önce TC-JTP kuyruk tescilli Airbus321 tipi uçağın gövdesine 'The Year Of Troy' yazılarak Truva Atı şeklinde özel giydirme yapan THY, geniş gövdeli bir uçağını da aynı şekilde giydirmiş oldu. Yeni boyamasıyla önceki gün Dünya Kupası finalinin oynandığı Moskova'ya uçan uçak, Çanakkale
'nin tanıtımına katkı yapacak.