Bedellide kredili maliyet 17 bin TL

Son günlerde Türkiye'nin gündemine oturan bedelli askerlik
düzenlemesinin detayları belli oldu. Yeni düzenlemede bedelli askerlikte yaş 25, ödenecek tutar ise 15 bin TL olarak belirlendi. Bu bedeli ödemek için kredi çekmek isteyenler kredi maliyetlerini arştırmaya başladı. Halen piyasada kredi faiz oranları yüzde 1.67 ile 2.08 arasında değişiyor. Bankalar henüz önceki uygulamalarda olduğu gibi bedelli kredileri için faiz oranlarını açıklamadı. 28 gün yapılacak olan bedelli askerlik için 1 yıl vadeli kredi alanlar yaklaşık olarak 17 bin lira ile 17 bin 700 lira arasında bir rakam ödeyecek. Bu rakam, faiz oranı kadar bankanın krediyi verirken hayat sigortası yaptırıp yaptırmayacağına ve kredi tahsis ücreti alıp almayacağına göre değişiklik gösterecek. Mevcut durumda bedelli askerlik kredilerinde kredi tahsis ücretini binde 5 olarak uygulayan bankalar var. Ancak bu ücreti hiç almayan bankalar da var.