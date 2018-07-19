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Bedellide kredili maliyet 17 bin TL

1 milyon 324 bin kişiyi ilgilendiren te 15 bin TL’yi ödemek için vatandaş kredi maliyetlerini araştırmaya başladı. 12 ve 24 ay vadeli kredide ödenecek rakam 17 ila 19 bin TL arasında değişecek

Giriş Tarihi: 19.7.2018
Bedellide kredili maliyet 17 bin TL
Son günlerde Türkiye'nin gündemine oturan düzenlemesinin detayları belli oldu. Yeni düzenlemede bedelli askerlikte yaş 25, ödenecek tutar ise 15 bin TL olarak belirlendi. Bu bedeli ödemek için kredi çekmek isteyenler kredi maliyetlerini arştırmaya başladı. Halen piyasada kredi faiz oranları yüzde 1.67 ile 2.08 arasında değişiyor. Bankalar henüz önceki uygulamalarda olduğu gibi bedelli kredileri için faiz oranlarını açıklamadı. 28 gün yapılacak olan bedelli askerlik için 1 yıl vadeli kredi alanlar yaklaşık olarak 17 bin lira ile 17 bin 700 lira arasında bir rakam ödeyecek. Bu rakam, faiz oranı kadar bankanın krediyi verirken hayat sigortası yaptırıp yaptırmayacağına ve kredi tahsis ücreti alıp almayacağına göre değişiklik gösterecek. Mevcut durumda bedelli askerlik kredilerinde kredi tahsis ücretini binde 5 olarak uygulayan bankalar var. Ancak bu ücreti hiç almayan bankalar da var.
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Bedellide kredili maliyet 17 bin TL
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