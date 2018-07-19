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Venezuela, altınlarını `ye getiriyor

Venezuela Madencilik Bakanı Victor Cano, Venezuela altınlarının `de rafine edildiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 19.7.2018 10:48 Güncelleme Tarihi: 19.7.2018 11:59
Venezuela, altınlarını Türkiye`ye getiriyor

Venezuela Madencilik Bakanı Victor Cano, kamu maden şirketleriyle küçük maden işletmelerinin Venezuela'da çıkardıkları altını işlenmesi ve altın paraya çevrilmesi i 'ye yolladığını söyledi.

ANLAŞMA İMZALANDIĞINI BİLDİRDİ

Cano, "Eskiden sertifikalandırma süreci 'de yapılırdı, artık yapmıyoruz. Bu süreç artık müttefik ülkelerde yapılıyor. İsviçre'ye altını yolladığınızı, onların da yaptırımlar yüzünden altınınızı tuttuğunu düşünün" dedi. Cano, Türkiye ile Venezuela'nın bu yıl altın işlemek üzere anlaşma imzaladığını bildirirken anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi vermedi.

VENEZUELA'DA ÇIKARTILIP SERTİFİKALANDIRILDI

Anlaşmanın Venezuela Merkez Bankası ile Türkiye arasında imzalandığını kaydeden Cano, Altının Venezuela'da çıkarılarak sertifikalandırıldığını kaydeden Cano altının hem ithalatında hem de ihracatında uluslararası yönetmeliklere ve taşımacılık kurallarına uyulduğunu söyledi.

Bakan Türk şirket delegasyonunun altın işleme anlaşmasının detaylarına görüşmek üzere Caracas'ı ziyaret ettiğini bildirdi. Venezuela'nın altın işleme kapasitesinin olmadığını hatırlatan Cano, Çin ve 'nın da Venezuela altının işlenmesiyle ilgilendiğini söyledi.

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Venezuela, altınlarını Türkiye`ye getiriyor
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