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'dan flaş emekli mı açıklaması! zam yatacak? ?

haberi... Kurumu (), emekli maaşlarına yapılan lardan kaynaklanan fark ücretlerinin 2018 tarihinde emekli maaşları ile birlikte ödeneceğini açıkladı.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018 22:24 Güncelleme Tarihi: 20.7.2018 22:25
SGK'dan flaş emekli zammı açıklaması! Emekli maaşı zam ne zaman yatacak? Emekli maaşı ne kadar?

'dan yapılan açıklamada, SSK ve BAĞKUR kapsamında emekli, dul ve yetim gelir aylığı alanların 2018 Temmuz artışlarıyla hesaplanan aylıklarının ödeme günlerinde lı olarak ödeneceği belirtilerek, "Emekli Sandığından emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 179 bin 456 kişinin 1 Temmuz 2018 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka şubelerine gönderilerek 2018 tarihinde ödemeleri yapılacaktır" denildi.

Buna göre, ücretlerini üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; birinci grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, ikinci grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere 2 aylık tutarında, üçüncü grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere 3 aylık tutarında, aylıklarını her ay alanlara ise Temmuz ayına ait 1 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi. Toplam fark ödemesi tutarı 591.133.092,16 TL olarak belirlendi.

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SGK'dan flaş emekli zammı açıklaması! Emekli maaşı zam ne zaman yatacak? Emekli maaşı ne kadar?
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