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güncel altın fiyatları! Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek ve ne kadar oldu?

güncel altın fiyatları burada! Altın fiyatları ile ilgili vatandaşların araştırmaları sürerken bugün yine sizler için en güncel altın fiyatlarını Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için hazırladık. Yatırımcısından birikimcisine her kesimden her insanın merak içinde araştırdığı altın fiyatları ile ilgili en doğru haber yine burada! Özellikle geçtiğimiz haftadan beri inişli çıkışlı bir grafiği olan altın dün olduğu gibi bugün de yine yükselişle başladı. Özellikle yaz ayları ile düğün mevsiminin de açılması vatandaşlar ve fiyatları konusunda araştırmalarını arttırdılar. İşte 23 Temmuz güncel altın fiyatları

Giriş Tarihi: 23.7.2018 07:26
23 Temmuz güncel altın fiyatları! Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte düğünlerin daha sık yapılması düğünlerde sevdiklerine takı takmak isteyen insanları altın fiyatları konusunda araştırmaya itiyor. Düğün takılarının vazgeçilmesi olan ve fiyatları konusunda aralıksız araştırmalar sürerken altın haftaya yine yükselişle başladı. Hediyelik, yatırımlık ve yahut yastık altı yatırım yapmak isteyen kişiler çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? sorusunun cevabını arıyorlar. Çeyrek altın bugün ne kadar? bu soruların cevaplarını arayan vatandaşlar için bu bilgileri tek bir haberde derledik. İşte güncel altın fiyatları!

23 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın düne oranla güne yine yükselişle başladı. Çeyrek altın almaya gücü yetmeyen vatandaşların düğünlerde çeyrek altından sonra en çok tercih ettikleri takı türü olarak gram altın geliyor. İşte gram altın fiyatı;

Alış, 188,9152

Satış, 189,1335

piyasalar
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23 Temmuz güncel altın fiyatları! Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?
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