GAP Tüneli yeniden başlıyor

Türkiye'nin en önemli su projelerinden biri olan GAP'ta Diyarbakır-Batman arasındaki ovaların su ihtiyacını karşılayacak Silvan Tüneli
'nin yapımına başlanıyor. Silvan Barajı
'yla birlikte bölgenin tarım ve istihdamına büyük katkı sağlayacak Silvan Tüneli, 2014'te inşa edilmeye başlandı. 2015'te yürütülen kazı çalışmaları sırasında metan gazı patlaması sonucu 5 kişi yaralandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı tarafından durdurulan inşaat çalışması için geçen yıl yeniden ihale yapıldı. Yaklaşık maliyeti 882 milyon lira olarak belirlenen projeye verilen teklifler çok yüksek bulunduğu için ihale iptal edildi. DSİ Genel Müdürlüğü bir daha patlama yaşanmaması için gazlı ortamda çalışabilen Tünel Delme Makinesi (TDM) kullanılmasını kararlaştırdı. Ağustos ayında ihalesi yeniden yapılacak olan proje, bin 461 günde tamamlanarak hizmete girecek. Silvan Projesi'nin tamamlanması ile 318 bin kişi iş imkânı bulurken, ülke ekonomisine yılda 1 milyar liranın üzerinde katkı sağlayacak. Batman-Silvan-Bismil-Diyarbakır arasında kalan toplam 2 milyon 350 bin dekar tarım arazisinin sulamasını sağlayacak olan Silvan Barajı'ndan, sulama kanallarına su aktarılmasını sağlayacak olan Silvan Tüneli inşaatı 3.5 yılda tamamlanacak. Tünel, 13 km uzunluğunda olacak.