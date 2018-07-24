Son dakika: Bakan Albayrak iş dünyasının temsilcileriyle buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş insanları ve iş dünyasındaki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile İstanbul'da istişare toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Albayrak görüşmeyi Twitter'dan duyurdu.

"İSTİŞARE TOPLANTILARIMIZI DEVAM ETTİRİYORUZ"

Twitter hesabından toplantıya ilişkin paylaşımda bulunan Albayrak, "Politikalarımız kapsamında; orta vadeli programın hazırlanması için ekonomi alanındaki tüm paydaşlarımızla istişare toplantılarımızı devam ettiriyoruz. Bugün iş insanlarımız ve iş dünyamızdaki sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerinin değerlendirmelerini dinledik." ifadelerini kullandı.

"YENİ OVP İLE ENFLASYONDA DÜŞÜŞE ODAKLI BİR ÇERÇEVE ORTAYA KOYULACAKTIR"

Bakan Albayrak ayrıca, "Mali alanda atılacak adımlarla enflasyon ile mücadele sürecine azami katkı verilecektir. Açıklanacak yeni plan (OVP) ile enflasyonda düşüşe odaklı bir çerçeve ortaya koyulacaktır."

Toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıogˆlu, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, TİM Başkanı İsmail Gu¨lle, TÜRSAB Başkanı Firuz Barboros Bagˆlıkaya'nın yanı sıra, işadamları Murat U¨lker, Hu¨snu¨ O¨zyegˆin, Ali Kibar, Vahap Ku¨c¸u¨k, Ferit S¸ahenk, Nihat O¨zdemir, Ahmet C¸alık, Bu¨lent Eczacıbas¸ı, Ahmet Nazif Zorlu, Fuat Tosyalı, Hamdi Akın, Mehmet Ali Aydınlar, Hasan C¸olakogˆlu, Abdullah Tivnikli, Cemal Kalyoncu, Abdu¨lkadir Konukogˆlu, Mehmet Torun, Kazım Tu¨rker, Tuncay O¨zilhan, Ahmet Firuzhan Kanatlı ve Mehmet Cengiz'in katıldığı öğrenildi.