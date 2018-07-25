4 büyükler Kartal’da buluştu

Eczacıbaşı'na ait Kartal
sahilindeki 318 dönümlük eski seramik fabrikası arazisi üzerinde yapılması planlanan dev projede sona yaklaşıldı. Uzun zamandır akıbeti merakla beklenen 3 milyon metrekarelik kentsel dönüşüm alanı içerisindeki yüzük taşı değerindeki araziyi Eczacıbaşı Gayrimenkul
tek başına geliştirmeme kararı aldı.
TOPLAM 2 BİN 500 KONUT
Edinilen bilgilere göre şirket, Tahincioğlu
, Mesa ve Nurol GYO ile proje geliştirmek için bu hafta imza atacak. Tahincioğlu, Mesa ve Nurol'dan oluşan ortaklık, arsa sahibi olan Eczacıbaşı Gayrimenkul ile hasılat paylaşım modelli bir anlaşma yapılacak. Sahile yakın bir noktada bulunan arsada halen metruk halde depolar mevcut. Ortakların bu alanlar temizlendikten sonra 2019'da yatırım sürecini başlatması hedefleniyor. Arsada ağırlıklı konut ve ticari üniteler hayata geçirilecek. Uzmanlara göre yaklaşık 2 bin 500 konut bu alanda inşa edilecek.
7 MİLYARLİK HASİLAT
Söz konusu 318 bin metrekarelik Eczacıbaşı arsası 3 milyon metrekarelik kentsel dönüşüm alanı içinde yüzde 10 paya sahip. Denize nazır bulunan kupon arazi Dap Holding
'in İstmarina projesine de komşu konumda bulunuyor. İstmarina'nın 60 dönümlük arsası için Emlak Konut
GYO'nun 6 yıl önce açtığı ihaleyi 1 milyar 335 milyon liralık satış taahhüdüyle Dap Holding kazanmıştı. Dört büyük firmanın güçbirliğiyle hayata geçirilecek projenin toplam inşaat alanı ise 800 bin metrekare. Uzmanlardan alınan bilgiye göre, Kartal'daki en büyük arazi üzerinde inşa edilecek projeden elde edilecek hasılat 7 milyar lirayı bulacak.