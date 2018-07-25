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Eski 'su hayatını kaybetti

Otomobil endüstrisinin en güçlü ve saygın otomobil şeflerinden biri olarak anılan eski 'su hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 25.7.2018 15:32
Eski Fiat Chrysler CEO'su Sergio Marchionne hayatını kaybetti

Eski 'su 'nin, akciğer i nedeniyle durumu ağırlaşmıştı. Sergio Marchionne'un, geçirdiği son ameliyatlardan kaynaklanan komplikasyonlara yenik düşerek hayatını kaybettiği açıklandı.

Fiat Chrysler (FCA) Başkanı John Elkann, Marchionne'nin ölmesi üzerine yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki, korktuğumuz şey gerçekleşti. Arkadaşımız Sergio Marchionne gitti" dedi. Elkann, "Bence bize bıraktığı mirasa değer vermenin en iyi yolu, en iyi başardığı işlerden olan açıklık ve insani değerler sorumluluğu konusunda kendimizi daha fazla ilerletmektir. Ailem ve ben ona yaptıkları için her zaman minnettar olacağız" diye konuştu.

SERGİO MARCHİONNE KİMDİR?

2003 yılında Fiat'ın yönetimine giren Marchionne, 2004 yılında mühendislik deneyimi olmamasına rağmen İtalyan devinin CEO'su oldu. Fiat, Marchionne yönetimiyle birlikte krizden çıkarak yeniden avantaja ulaştı. Öyle ki Fiat, 2009 yılından itibaren iflasın eşiğindeki Amerikan otomotiv şirketi Chrysler'ın hisselerini satın almaya başladı.

Aynı yıl Chrysler'ın da CEO'su olan Marchionne, 2014 yılında tüm hisselerin Fiat'a geçmesinin ardından kurulan Fiat Chrysler Automobiles'in (FCA) de CEO'su oldu.

66 yaşındaki Marchionne'nin akciğer kanseri olduğu ve durumunun çok ağırlaştığı bilgisi üzerine yerine CEO olarak Jeep ve Ram markasının başındaki Mike Manley atanmıştı.

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Eski Fiat Chrysler CEO'su Sergio Marchionne hayatını kaybetti
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