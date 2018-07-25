Son dakika haberi: Dolar kuru bugün ne kadar? (25 Temmuz 2018 bugün dolar - euro fiyatları)

Haftanın üçüncü iş günü 25 Temmuz Çarşamba 2018 itibari ile, ekonomide en çok araştırılan konulardan başında dolar bugün kaç TL oldu? sorusu. Döviz kuru fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar, dolar fiyatlarını da ilgiyle araştırıyor. Peki, dolar ve euro bugün ne kadar oldu?

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 4,8570 liradan alınan dolar, 4,8590 liradan satılıyor. 5,6780 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,6800 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,8740 lira, avronun satış fiyatı ise 5,7090 lira olmuştu.

TL'deki değer kaybı ve enflasyon beklentileriyle mücadele etmek için Nisan ayından bu yana 500 baz puan faiz artıran Merkez Bankası (TCMB) dünkü toplantısında artırım beklentilerinin aksine politika faizini yüzde 17.75'te sabit tuttu.

Reuters'ın anketine katılan 16 kurumdan sadece biri faizin sabit kalacağını tahmin ediyordu. Diğer 15'i kurum 75 ile 125 bp arasında artış öngörüyordu.TCMB ana fonlama aracı olan geç likidite penceresi faizini Nisan ayında 75 baz puan artırdıktan sonra 23 Mayıs'ta olağanüstü toplanarak uzun süredir ana fonlama aracı olarak kullandığı geç likidite penceresi faizini 300 baz puan artışla yüzde 16.50 seviyesine çekmiş ve bir haftalık repo faizini de bu oranla eşitlemişti. TCMB 7 Haziran'da da politika faizini 125 baz puan artırmıştı.