Yabancı Turist Sayısı Arttı

Yaşar Çelik, " Yılın ikinci yarısı seçimlerden sonra hızlı başladı. Hem yaz tatili hem de kurban bayramı sebebiyle kalan 6 ayda yüzde 50 büyüme hedefliyoruz. Seyahat biletleri geçtiğimiz yıla kıyasla otobüs biletlerinde yüzde 12, yurt içi uçak biletlerinde yüzde 10, yurt dışı uçak biletlerinde yüzde 27, feribot biletlerinde ise yüzde 1 oranında zamlandı. Ayrıca biletlerin mobilden satılma oranı ise yüzde 80'e ulaştı" dedi.

Yurt içi ve yurt dışına seyahat etmek isteyenlere 500 havayolu , 200 otobüs firması, tren ve feribot biletlerini tek potada buluşturarak en uygun bilet alternatiflerini sunan Biletall, 2018 yılının ilk yarısına dair seyahat istatistiklerini gün yüzüne çıkarttı. 2018 yılın ilk yarısında yabancı turist sayısının arttığının altını çizen biletall.com CEO'su Yaşar Çelik, yabancı turist sayısında 2015 yılını yakaladıklarını hatta geçtiklerini vurguladı. Çelik sözlerine söyle devam etti: "2018 yılı hem iç turizm hem de yabancı turist açışından beklentilerimiz üzerinde gidiyor. Kültürel geziler, sahil turizmi gibi etkenler iç turizmde hareketlilik sağlıyor."

EN UCUZ OTOBÜS BİLETİ 3 TL

Geride bıraktığımız 6 ayda en ucuz bilet, online bilet satış sektörünün lideri konumundaki Biletall.com tarafından satıldı. Yurt içi en ucuz otobüs bileti Patnos Tutak için 3 TL 'ye satılırken en ucuz uçak bileti ise yurt içinde 29,99 TL'Antalyalya –İstanbul ( Sabiha Gökçen) yurt dışında Lizbon- Madrid arasında 159,9 TL'ye alıcı buldu. En pahallı biletler ise otobüs için Bakü –Bursa arasında 300 TL olurken yurt içinde en pahallı uçak bileti 1387,16 TL ile Diyarbakır – Lefkoşa – Diyarbakır arasında yurt dışında ise 16551,19 TL 'ye Chicago - İstanbul – Chicago seferi oldu.

YURT İÇİNDE ANKARA YURT DIŞINDA BAKÜ

BUGÜN NELER OLDU

2018 yılına dair verileri paylaşan biletall.com en ucuz ve en pahalı seyahat biletlerini belirlerken popüler destinasyonları da ortaya çıkardı. Buna göre; yurt içinde Ankara, İstanbul, İzmir yurt dışında ise Bakü, Beyrut, Frankfurt en çok ilgi gören yerlerin basında geldi.