SON DAKİKA: Dolar kuru bugün ne kadar? (7 Ağustos 2018 dolar - euro fiyatları)

Dolar bugün ne kadar oldu? sorusu 7 Ağustos 2018 Salı günü son dakika olarak en çok araştırılan konuların başında yer geliyor. Türkiye ekonomisindeki son durumu merak eden ve yatırım yapacak olan vatandaşlar dolar kurunu yakından izliyor. Döviz fiyatlarını takip eden yurttaşlar dolar fiyatlarındaki son durumu da ilgiyle araştırıyor. Peki, 7 Ağustos 2018 bugün dolar fiyatları ne kadar?

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 5,2270 liradan alınan dolar, 5,2290 liradan satılıyor. 6,0450 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,0470 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,1930 lira, euronun satış fiyatı ise 5,9990 lira olmuştu.

ANALİSTLERİN GÖZÜNDEN DOLAR FİYATLARI

İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum ve kömür gibi metallerle ticaret yapmasını, yolcu uçağı veya parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketi dün resmen uygulanmaya başlandı. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik ambargoları ihlal edenlere yaptırım uygulanmasını sağlayacak yeni bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Konuyla ilgili taraflardan gelebilecek açıklamalar bugün de takip edilecek.

Avrupa tarafında ise Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, dün yaptığı açıklamada, "AB yasaları ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararları ile uyumlu şekilde İran'la meşru iş yapan Avrupalı ekonomik işletmeleri korumak konusunda kararlıyız." ifadelerini kullandı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,14 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 ile sınırlı yükseldi.

Bugün Asya borsalarında pozitif bir seyir izlenirken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 artışla 74 dolar sınırına çıktı. Altının ons fiyatı ise yatay seyirle 1.210 dolardan işlem gördü. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,57, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 1,50 değer kazandı.

Yurt içinde, dün yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının negatif etkisiyle gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,50 azalışla 94.174 puandan tamamladı. Özellikle yurt içi piyasalar kapandıktan sonra yükselişi hızlanan dolar/TL ise 5,4258'e kadar çıkmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,2510 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği iki ihalenin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin zayıf olduğunu bildirdi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.600 ve 91.700 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını belirten analistler, olası yükselişlerde ise 95.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.