Genç girişimciler 25 bin kişiyi İngilizce konuşturdu

Yeni nesil İngilizce öğretme sistemi sunan 'Konuşarak Öğren
' 2009'da, İTÜ KOSGEB
bünyesinde kuruldu. Beyin takımı olarak bir araya gelen üç arkadaş "Ne kadar çalışsam öğrensem de İngilizce konuşamıyorum" şeklindeki kemikleşmiş sorunu yok etmeye karar verip ve kendi sistemlerini geliştirdi. 'İngilizce konuşarak öğrenilir' sloganıyla yola çıkıp, Amerika'da bir eğitmen filosu kurdular. Konuşarak Öğren markası dokuz yılda 25 binden fazla kişiyi bu yöntemle İngilizce konuşturdu. Şirketin üç ortağından biri olan Savaş Ateş girişimlerini şu sözlerle anlatıyor: "Biz Konuşarak Öğren fikrini keşfetmeden önce İngilizce öğrenme anlamında çok büyük bir ihtiyaç içerisindeydik. Öğrencilik zamanlarımızda akıcı İngilizce konuşmamızı, İngilizceyi hayatımızda aktif kullanmamızı sağlayacak çözümler yoktu. Kendi adıma zamanın kısıtlı imkânlarıyla her türlü fırsatı değerlendirmeye çalıştım. Ancak sunulan eğitim çözümleri ihtiyaçlarımı hiçbir zaman tam olarak çözemedi. Araştırma yaptığımızda aynı ihtiyacı duyan ve ihtiyaçlarını mevcut çözümlerle etkili biçimde gideremeyen büyük bir kitle olduğunu gördük. Tasarımımızı ve geliştirdiğimiz araçları bunu dikkate alarak hazırladık." Anadili İngilizce olan bir eğitmenle haftanın beş günü Skype ile online ders alarak ve tamamlayıcı öğrenme araçlarını kullanarak İngilizce öğrenmeye dayanan sistem daha ilk andan itibaren kullanıcıların favorisi haline geldi. Şirketin diğer bir ortağı olan Cem Topuz Konuşarak Öğren'in kuruluş süreci için şunları söyledi: "Konuşarak Öğren markasını hayata geçirmeye karar verdiğimizde imkânlar kısıtlı ve zorluydu. İngilizce konuşma sıkıntısı çeken herkes için, kendi emeğimizi ve yaratıcılığımızı kullanarak sağlam bir sistem yaptık."