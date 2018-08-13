TÜRES: Ekonomimize zarar vermeyi amaçlayan gelişmeleri şiddetle kınıyoruz

TÜRES'ten yapılan açıklama şu şekilde;

TÜRES olarak son günlerde yaşadığımız, ülkemizin ekonomisine ciddi zararlar vermeyi amaçlayan provokatif gelişmeleri şiddetle kınıyoruz. Ülkemizin tarih boyunca yaşadığı benzer durumlar, 15 Temmuz süreciden sonra artarak sürmektedir. Siyasi, askeri vb şekillerde tüm yolları deneyenler, şimdi de ellerinden son kozu oynamaktadırlar

Hiçbir ekonomik realite ile bağdaşmayan, tamamen ülkemizi hedef almış olduğu çok açık olan bu ekonomik saldırı sürecini de birlikte alt edebiliriz.

Bu ülkenin topraklarının her santimi vatanı uğruna, geri adım atmayan, canını seve seve toprağa akıtmış atalarımızın kanı ile sulanmıştır. Bugün ekonomik saldırılara karşı da sürdüreceğimiz mücadelede aynı şekilde kutsaldır ve anlamlıdır.

TÜRES olarak tüm üyelerimiz ile birlikte bu şuur ve bilinç içinde mücadele etmeye hazırız. Ülkemizin, halkımızın ve hükümetimizin yanındayız. Hep birlikte bu günleri de başarıyla aşacağımıza, güzel günlerin ülkemizin ufkundan doğacağına eminiz.