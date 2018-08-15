Türk Telekom, dijital reklamlarında artık yerli ve milli çözümler kullanacak

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, "ABD'ye reklam verme" kampanyasının öncülüğünü yaparak ABD'li firmalara ayırdığı reklam bütçesini kesen Türk Telekom, sunduğu dijital reklam çözümleri kapsamında yerli ve milli teknoloji platformları geliştirmeye ve kullanmaya devam ediyor.

Bu amaçla 2 yıl önce yerli ve milli teknolojik medya satın alma platformu Programattik'i geliştirerek reklamverenlerin kullanımına sunan Türk Telekom, şimdi de yayıncılar için dijital reklam platformu hizmetleri sunan yerli Admatic ile işbirliği anlaşması imzaladı.

Yapılan imza töreninde konuşan Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Paul Doany, Türkiye ekonomisinin zor bir sınavdan geçtiğini belirterek, "Büyük şirketlerden en küçüğüne kadar herkes üzerine düşeni yapmalı. Biz de Türk Telekom olarak devletimizin ve milletimizin yanında yer aldığımızı göstermek adına sosyal medya üzerinden başlatılan 'ABD'ye reklam verme' kampanyasının ilk katılımcılarından biri olduk ve derhal ABD'li firmalar aracılığıyla vermekte olduğumuz reklamları durdurduk. Şimdi de Türkiye'nin ilk yüzde 100 yerli SSP firması Admatic Grup ile yaptığımız stratejik ortaklık anlaşması ile Türk dijital reklam sektöründe güçlü bir birlikteliğin ilk adımlarını atmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"YURT DIŞINA AKAN YÜKSEK MEDYA HARCAMALARI ARTIK TÜRKİYE İÇERİSİNDE KALACAK"

Paul Doany, dijital reklam pazarında Türkiye'den de büyük miktarda reklam geliri elde eden bazı küresel firmaların vergi sistemimize tabi olmadıkları için vergi ödemediklerini ve BTK düzenlemelerine tabi olmadıklarını hatırlatan Doany, bu firmalar yerine ülkeye katma değer sağlayan yerli platformların tercih edilmesinin ülke ekonomisine güç katacağını vurguladı.

Türkiye'nin milli değeri Türk Telekom'un, yeni nesil reklamcılık alanında Türkiye'nin öncüsü olmak istediğini belirten Doany, şunları kaydetti:

"Bu alanda yerli ve milli bir ürün çıkarmak adına iki yıl önce kurduğumuz teknoloji destekli medya satın alma platformu Programattik ile her geçen gün büyümemizi sürdürüyoruz. Programattik, sahip olduğu teknoloji sayesinde önceden mecra odaklı olan dijital satın alma alışkanlıklarını kişi odaklıya çevirerek hem maliyet tasarrufu hem maksimum optimizasyon sağlıyor. Yerli teknoloji platformu Admatic ile yapmış olduğumuz stratejik ortaklık çerçevesinde ise uçtan uca bütün reklam ekosisteminde söz sahibi olunmasını, hem reklamveren hem de yayıncıların çalışmak zorunda kaldığı küresel oyuncular yerine, tamamen yerli bir çözüm alternatifi sunulmasını hedefliyoruz.

İki şirket arasında kurulacak sinerji ve iş birliği ile bugüne kadar sektörden yurt dışına akan yüksek medya harcamaları artık Türkiye içerisinde kalacak. Reklamverenlerin yerli olduğu, yayıncıların yerli olduğu bir ekosistemde, arada kullanılan teknoloji platformunun da yerli olması gerekiyor. Türk Telekom, bu alanda üzerine düşen bütün sorumlulukları yerine getirerek sektöre örnek, devletine ve milletine destek olmayı kararlılıkla sürdürecek ve gelecekte bu platformu yurt dışına da açarak ülkemiz için yeni değerler yaratacak."

"HEDEFİMİZ YERLİ VE MİLLİ PLATFORMLARIN ÜLKEMİZDE DAHA FAZLA SÖZ SAHİBİ OLMASI"

Admatic Grup Kurucu Ortağı Tansel Okan da reklam sektöründeki yabancı tekelini kırmak amacıyla 4 yıl önce çıktıkları yolda, zorlu rekabet koşullarına rağmen ayakta kalmayı başardıklarını, yerli ve milli bir platformun bu ülkede daha fazla söz sahibi olması hedefine adım adım yaklaştıklarını bildirdi.

Okan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Küresel rakiplerimizin vergi ve istihdam sağlamadığı, dolayısıyla bizden daha düşük maliyetlerle çalıştığı sektörde rakiplerimiz ile aynı ödeme sistemini 4 yıldır bir gün bile aksatmayarak yayıncılarımız nezdinde güven sağladık. Bugün 4 binin üzerinde yayıncı ile sağlam ve güvenilir bir ilişkimiz var. Vizyonumuz, tamamı yerli yazılım mühendisleri tarafından geliştirilen Admatic ile yakın gelecekte küresel pazarlarda da söz sahibi olmaktır. Şimdi Türkiye'nin en önemli şirketlerinden, teknoloji devi Türk Telekom'u yanımıza alarak bu yolda daha da güçlü yürüyeceğiz. Bu topraklara faydalı olacak yerli teknolojiler geliştirmek, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de hep önceliğimiz olacak."