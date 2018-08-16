Axa Sigorta’dan bot uygulaması

Axa Sigorta
, müşteri, acente, çalışan ve süreç olmak üzere dört başlık üzerine kurguladığı Axa 4.0 stratejisini uygulamaya yeni hizmetlerle devam ediyor. Şirket bu kapsamda hayata geçirdiği ve AxaBot adını verdiği chatbot uygulamasıyla müşterilerinin sigorta ürün ve hizmetleriyle ilgili sorularına hızla yanıt veriyor. Axa Sigorta Facebook sayfasındaki mesajlaşma uygulaması ve Facebook Messenger'dan AxaTurkiye hesabına ulaşan kullanıcılar, saniyeler içinde hasar bilgisi sorgulayabiliyor, anlaşmalı kurum ve acente arayabiliyor ve kasko, sağlık sigortası, seyahat sağlık gibi ürünler için poliçe teklifi alabiliyor. Sürekli öğrenen bir organizasyon olmanın Axa 4.0 stratejisinde önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Axa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, AxaBot'un da öğrenme süreçlerine büyük değer kattığını söyledi.