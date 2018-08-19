Bayram tatili 2 milyarlık hacim oluşturacak

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması iç turizm
de ciddi bir hareketlilik yarattı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Genel Sekreteri Bedirhan Bayka, bayram tatili süresince ortalama 2 milyar lira değerinde ekonomik hacim oluşmasını beklediklerini söyledi. Bayka, tatil ayı olarak değerlendirilen ağustosun üzerine 9 günlük bayram tatili eklenince turizm merkezlerinde talep patlaması yaşandığını belirtti. Geçen seneye göre iç turizm
de yüzde 30-40 artış olduğunu dile getiren Bayka, "Yaklaşık 1.5 milyon kişinin tatil yapmak için yer değiştirmesini bekliyoruz" dedi. Tatilcilerin büyük bölümünün sahil bandını tercih ettiğini, Ege ve Akdeniz
kıyılarındaki otellerde neredeyse yer kalmadığını ifade eden Bayka, bunun da erken rezervasyon
un önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Bayka, "Erken rezervasyon sistemini benimsememiz lazım" diye konuştu. YURTDIŞI İPTAL
Otellerde gecelik konaklama fiyatlarının 200 liradan başlayıp 2 bin 500 liraya kadar çıktığına işaret eden Bayka, şöyle konuştu: "Özellikle döviz kurlarında yaşanan yükseliş ve dalgalanma nedeniyle yurtdışı tatilini iptal edenler de yurt içi tatiline yöneldi."