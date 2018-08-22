Haberler Ekonomi Haberleri Kamu eleman alımına devam edecek

Kamu eleman alımına devam edecek Kamu, iş kapısı olmayı sürdürüyor. Birçok devlet kurumu ihtiyaç duyulan kadrolara alım için ilana çıkmaya devam ediyor

Giriş Tarihi: 22.8.2018