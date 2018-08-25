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’yi kalp gözü ile tavaf ediyorlar

Hac vazifesinin yerine getirmek için Kutsal Topraklara akın eden yaşlı ve engelli hacıların azmi, diğer müminlerin ilgi odağı oldu.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 25.8.2018 12:26 Güncelleme Tarihi: 25.8.2018 12:40
Kâbe’yi kalp gözü ile tavaf ediyorlar

"Allah'ın Evi" kabul edilen 'da farklı milletlerden farklı renklerden yüzbinler bir araya geldi. Dünyanın dört bir tarafından gelen 2 milyon 600 bin Müslüman, hacı oldu.

İLGİ ODAĞI OLDULAR

Ancak, Haccın en meşakkatlisini ilerlemiş yaşına rağmen haccın farz ve vaciplerini büyük bir coşku ile yerine getiren ihtiyarlar ve engelliler yaptı. Binlerce kilometre uzaktan uçak, vapur ve otobüslerle gelen yüzbinlerin içerisinde elinde değneği ile 'yi tavaf eden âmâ müminler, herkesin ilgi odağı oldu.

KABE'DE ENGEL YOK

Gözleri görmese de gönülleri Beytullah aşkı ile tutuşan hacılar vakar ve titizlikle değnek yardımıyla Kabe-i Muazzama'yı diğer hacılardan farksız şekilde tavaf ediyorlar. Yürümekte güçlük çekenler ise birinci kattan tekerlekli sandalyeler ile tavaf ettiler.

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Kâbe’yi kalp gözü ile tavaf ediyorlar
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