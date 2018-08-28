Katılım bankalarının kârı ilk yarıda 1 milyar lirayı aştı

Katılım bankalarının net kârı bu yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 50,1 artışla 1 milyar lirayı aştı.

AA muhabirinin Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de faaliyet gösteren katılım bankaları Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım'ın konsolide olmayan toplam aktif büyüklüğü bu yılın haziran sonu itibarıyla 185 milyar 906 milyon lira oldu. Söz konusu rakam, geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 16,2'lik artışa işaret etti.

Katılım bankalarının ilk yarı net dönem kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,1 artarak 1 milyar 154 milyon 392 bin liraya ulaştı. Sektörün net kârı 2017'nin ilk yarısında 769 milyon 79 bin lira düzeyinde gerçekleşmişti.

Katılım bankalarının öz kaynakları da haziran sonu itibarıyla Aralık 2017'ye kıyasla yüzde 11 artarak 15 milyar 143 milyon liraya ulaştı.

EN FAZLA NET KâRI KUVEYT TÜRK ELDE ETTİ

Bu yılın ocak-haziran döneminde katılım bankaları içinde en fazla net kârı 479 milyon 304 bin lira ile Kuveyt Türk elde etti. Net kârda Kuveyt Türk'ü, 203 milyon 871 bin lira ile Türkiye Finans Katılım Bankası, 196 milyon 181 bin lira Albaraka Türk takip etti.

Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da sırasıyla 151 milyon 306 bin lira ve 123 milyon 730 bin lira net dönem kârı elde etti.

ZİRAAT KATILIM KâRINI YAKLAŞIK 2 KAT ARTIRDI

Net kârını 2017'nin aynı dönemine göre en çok artıran banka Ziraat Katılım oldu. Kâr artışı yüzde 181,9 olan Ziraat Katılım'ı, yüzde 148,7 ile Vakıf Katılım, yüzde 49,4 ile Albaraka Türk, yüzde 37,5 ile Kuveyt Türk ve yüzde 9,7 ile Türkiye Finans Katılım Bankası takip etti.

AKTİF BÜYÜKLÜK

Kuveyt Türk, haziran sonu itibarıyla 67 milyar 302 milyon liralık aktif büyüklüğü ile sektördeki liderliğini sürdürdü. 41 milyar milyon liralık aktif toplamla Türkiye Finans Katılım Bankası ikinci, 40 milyar 456 milyon lira ile Albaraka Türk de üçüncü sırada yer aldı.Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım'ın aktif büyüklüğü ise sırasıyla 18 milyar 482 milyon lira ve 17 milyar 741 milyon lira oldu. Türkiye genelinde şube ağını hızla yaygınlaştıran katılım bankaları, bin 65 şubede 15 bin 312 kişiyi istihdam ediyor.