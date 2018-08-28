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'da rekor hız

kapsamında derin sularda doğalgaz boru hattı yapım çalışmalarını gerçekleştiren gemisi, 'ta bir günde 6,27 kilometre boru döşeyerek kırdı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2018 14:26 Güncelleme Tarihi: 28.8.2018 14:27
TürkAkım'da rekor hız

kapsamında derin sularda doğalgaz boru hattı yapım çalışmalarını gerçekleştiren gemisi, 'ta bir günde 6,27 kilometre boru döşeyerek kırdı.

DÜNYA REKORU KIRDI

Gazprom'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TürkAkım projesi kapsamında derin sularda boru döşeme işlerini gerçekleştiren Pioneering Spirit gemisi, 26 Ağustos'ta bir günde 6,27 kilometre boru döşeyerek dünya rekoru kırdı." ifadeleri kullanıldı.

TürkAkım projesi her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteli iki boru hattından oluşuyor. Söz konusu hatlardan biri Rus gazını 'ye transfer edecek. İnşası devam eden ikinci hat ise Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak.

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TürkAkım'da rekor hız
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