YouTuber memura devlet kriteri

Dünyanın en büyük video platformu, Google'ın gelirinin 4 milyar dolarının geldiği YouTube sadece üniversiteli gençlerin değil çalışanların da ek gelir kapısı oldu. Gençler başta olmak üzere ev kadınlarından kamu çalışanlarına kadar birçok vatandaş sitelerdeki kanallardan çeşitli yayınlar yaparak aldıkları reklamlarla para kazanıyor. YouTube kanallarından aylık kazanç 10-30 bin lirayı buluyor.

MEMURLARA ŞARTLI İZİN

Memurların fenomen olmasının önünde yasal engel olmamakla beraber ticari kazanç elde etmeme, resmi görevini etkilememe olmak üzere iki kritere uyması gerekiyor. Kanalın içeriğinin resmi görevinin gerektirdiği itibar ve güvene uygun olması zorunluluğu bulunuyor. Elde ettiği gelir "ticari vergi kaydı" gerektiriyorsa kanalı kapatması gerekiyor. Yasak kapsamında olmayan gelirin de süresinde beyan edilmesi gerekiyor. Reklamdan, tıklamadan kazanç elde edenlerin hesaplarına dönük özel vergi düzenlemesine ilişkin çalışmalar sürüyor.