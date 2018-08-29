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Dijital tarım girişimcilerin yeni gözdesi Tarım teknolojisinde uzmanlaşan girişimler, hem verimlilik artışına hem de çifçilerin kalkınmasına katkı sağlıyor. Artık her girişim hızlandırma programında tarım ve gıda teknolojisi fikirleri destek buluyor