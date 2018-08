Dijital tarım girişimcilerin yeni gözdesi

BUGÜN NELER OLDU

Tarım, hayvancılık ve gıda konusunda yeni girişimler sahip olduğumuz topraklarda daha akıllı, verimli ve sürdürülebilir olma konusunda çözüm geliştirmemize destek oluyor. Tarladan tüketiciye ulaşacak yeni paylaşım zincirlerinin oluşmasına katkı sağlıyor. Gıda ürünlerinin daha uzun süre sağlıklı saklanmasının çözümünü geliştiriyor. Aslında tüm bu yeniliklerin temelinde tarım, hayvancılık ve gıda konusunda gözleme ve geleneğe dayalı üretimin bilgi, veri ve analize dayalı üretime dönüşmesini sağlıyor. Doğal olarak artan insan nüfusunun ihtiyaçlarına uygun sürdürülebilir tarım ve hayvancılık çözümü için girişimlere yatırım sürekli artıyor. Aslında teknoloji girişimleri tarıma ve hayvancılığa el attıkça spekülatörler değil, üretici ve tüketici daha çok kazanıyor. Bilginin, verinin ve şeffaf bir şekilde paylaşımın olduğu ortamda dedikodu üreten değil, gerçek üretici kazanmaya devam ediyor.Tarım konusunda önemli platformlardan biri de Boğaziçi Üniversitesi Yenilikçi tarım ve Gıda İşletmeciliği Platformu (BOUN tarım), Doktar (tarımda dijital Dönüşüm Platformu), Intellectual Ventures (tarım Teknolojileri Patent Ticaretleştirme Ortağı) ve Cengiz Sülün (Konvansiyonel tarım Çözüm Ortağı) ve kurumları stratejik iş ortağı olarak seçen Treet gibi girişimler düşük maliyetle verimlilik artışı sağlayacak çözümler geliştiriyor. TreeT, çok sayıda ücretsiz tarım ve Teknoloji konulu paneller düzenleyerek, sektördeki akademi ve iş dünyasını bir araya getiriyor. tarımda verimliliğin artması için dijitalleşmenin gerekliliğine inanan TreeT, dijital tarım ürünleri ile tarımdan düşük maliyetle daha fazla verim alınabilecek çözümler geliştiriyor. TreeT bahçelerinde bu çözümler kullanılarak düşük maliyetlerle arttırılan ürün verimliliği raporları da, tüm yatırımcılarla şeffaflık ilkesiyle paylaşılıyor. BUBA'nın Türkiye temsilcisi olduğu dünyanın büyük patent fonları ise TreeT'in tarım teknoloji patentlerini sağlıyor. Cengiz Sülün ise TreeT'in konvansiyonel tarım üretimini üstlenen stratejik iş ortağı.Örneğin tarım konusunda yeni ve farklı kanallar yaratılabiliyor. Şehirde yaşayan insanlar taze ürünlere ulaşmak ve toprakla ilişkinin kesilmesin istiyor. 'Tarlam var' girişimi bu dünyada dikili ağacım bile yok diyenlere topraktan beslenmesini sağlayacak olanak sunuyor. Çifçiler alıcısı garanti bir ürün için çalışıyor. Yani tarladan sofraya rüyasını Tarlam Var girişimi gerçeğe dönüştürüyor. Girişim tüm paydaşalara ve ülkeye olan katkısını şöyle anlatıyor: "Üreticilerin, hak ettiği değeri görmesini, hayat standartının yükselmesini, çiftçi çocuklarının büyüyünce çocuklarının 'Benim Annem/Babam Çiftçi' cümlesini gururla söylemesini istiyoruz. Tüketicilerin de; sağlıklı gıdalara erişmesini, her meyve sebzeyi mevsiminde tüketmesini ve tükettiği gıdalardan kendi üretmişçesine emin olmasını istiyoruz. Üretici ve tüketici arasındaki ilişkinin bilimsel, ölçülebilir ve denetlenebilir bir ilişkiyle devam etmesini sağlıyoruz. Böylece ülkemizin tarımsal kapasitesini gerçek anlamda kulanmasını, gıdada kendi kendine yeten bir ülke ve dünyanın en büyük tarım ihracatçılarından biri olmasını istiyoruz."TreeT'in Genel Müdürü Mustafa Tamer; "tarım ve gıda alanında yapılan akıllı yatırımlar, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de inanılmaz bir hızla büyüyor. Tarım sektörü Türkiye'de 2017 yılında yüzde 4,7'lik bir büyüme sağladı. Bu da tarım cenneti olan ülkemizde, bu alanda yapılacak yatırımın her zaman geri dönüş sağlayacağı anlamına geliyor. Bu alanda yapılacak iyi bir tarım uygulaması ve teknolojinin doğru kullanılması ise asıl fark yaratacak unsur. TreeT yatırımını uzun süredir gerçekleştirmeyi bekliyorduk, doğru zaman ve ortamın doğduğuna inanıyoruz. Türkiye'de her biri kendi alanında çok güçlü iş ortaklarıyla çalışıyoruz. Günümüzde, tarım ve teknolojilerine yatırım yapmak, geri dönüşünün çok hızlı olması nedeniyle ve daha da önemlisi ülkemizin kalkınması için oldukça önemli. TreeT, konvansiyonel tarımdan elde edeceği gelirle, olabildiğince risksiz bir iş modeli sağlarken, teknolojiyi kullanarak yatırımın geri dönüşlerinde üssel artışları yakalamayı hedefliyor." dedi.BUBA Business Angels iştiraki bir tarım ve teknolojileri yatırım şirketi TreeT, Manisa 'nın Salihli İlçesi'nde 400 dönüm badem ve Köprübaşı ilçesinde 270 dönüm zeytin bahçesi ile hayata geçen projede konvansiyonel tarımın yanı sıra tarıma yön verecek tarım teknolojilerinin projeye dahil edilmesi yatırımın en önemli amacını oluşturuyor. TreeT tarım ve Teknolojileri bu alanda Türkiye'de öncü bir girişim olmayı hedefliyor. Tarım girişimlerinin ve bu girişimlere yapılacak olan yatırımların önünü açacak.