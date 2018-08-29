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haberi: , bugünden itibaren, Bankalararası Para Piyasası’nda gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitlerini, 13 Ağustos öncesi limitlerin iki katına çıkardı.

AJANSLAR Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2018 09:09 Güncelleme Tarihi: 29.8.2018 09:22
Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi!

tarafından yapılan yazılı açıklamada, 13 Ağustos'ta yapılan gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkânlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları tüm likiditenin sağlanacağı duyurusuna atıfta bulunularak şu ifadeye yer verildi:

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 29 Ağustos 2018 tarihinden itibaren, bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitlerinin 13 Ağustos 2018 öncesi limitlerin iki katı olarak uygulanmaya başlanmasına karar verilmiştir.

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Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi!
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