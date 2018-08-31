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: 'ndan flaş hamlesi

Türkiye Cumhuriyet (), Türk lirası () ve likidite yönetimindeki etkinliğin artırılması amacıyla Merkez Bankası bünyesinde döviz karşılığı TL swap piyasasının açılmasına karar verildiğini duyurdu.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2018 17:41 Güncelleme Tarihi: 31.8.2018 18:00
Son dakika: Merkez Bankası'ndan flaş döviz hamlesi

'den yapılan duyuruda, " ve likidite yönetimindeki etkinliğin artırılması amacıyla bünyesinde döviz karşılığı TL swap piyasasının açılmasına karar verilmiştir. İşlemler, döviz ve efektif piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dahilinde kotasyon
yöntemiyle gerçekleştirilecektir." denildi.

İki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde farklı faiz ödemelerini ve/veya farklı para birimlerini karşılıklı olarak değiştirdikleri takas sözleşmesine "swap sözleşmesi" deniliyor. Swap piyasasında ağırlıklı döviz swapları ile faize dayalı swap sözleşmeleri işlem görüyor.

"PİYASANIN LİKİDİTESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ADIM"

Analistler, TCMB'nin TL karşılığı döviz swap piyasasına ilave olarak, bugünkü kararla döviz karşılığı TL swap piyasasını da açtığını, böylece piyasanın likiditesi açısından önemli bir adım attığını belirtiyor.

Son dakika: Merkez Bankası'ndan yeni hamle!

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Son dakika: Merkez Bankası'ndan flaş döviz hamlesi
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