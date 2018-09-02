Son Dakika | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın Cumhuriyet altın fiyatları 2 Eylül

Altın konusunda detaylı bilgi sahibi olmak için altının kültürümüzdeki yerini iyi anlamak gerekmektedir. Öyle ki ülkemizde düğünlerde altın takılması bir kültürel obje durumundadır. Ortak hafıza ve toplumsal değerler kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece önemlidir, birikim alanında da dolar ve eurodan farklı olarak çeyrek altın tercih edilir. Ülkemizdeki yastıkaltı yatırımların çoğu çeyrek altındır. Vatandaşların altın fiyatları ne kadar oldu? sorularına en detaylı cevaplar haberimizde. İşte 2 Eylül Pazar altın fiyatları.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?