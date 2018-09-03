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Türkiye- Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması paraflanıyor

Türkiye ile arasında geniş ve kapsamlı yeni nesil anlaşmalarından biri olan Türkiye-Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması () yarın paraflanacak.

Giriş Tarihi: 3.9.2018 16:16 Güncelleme Tarihi: 3.9.2018 16:26
Türkiye-Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması paraflanıyor

n yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Ruhsar Pekcan ile Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Muhammed bin Casim Al Sani, yarın 'yı paraflamak üzere bir araya gelecek.

Pekcan'ın davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret edecek Al Sani, Ticaret Bakanlığında heyetler arası görüşmelere katılacak.

Görüşmelerin ardından iki bakanın geniş ve kapsamlı yeni nesil anlaşmalarından olan Türkiye-Katar TEOA'yı paraflaması için tören düzenlenecek.

Ruhsar Pekcan

Mal ve hizmet ticaretinde kapsamlı bir serbestleşmeyi amaçlayan söz konusu anlaşmayla başta petrol türevleri doğalgaz gibi girdilerin ucuza teminiyle üretimde maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor.

Telekomünikasyon ve mali hizmetleri de kapsayan anlaşma, Türkiye'nin cari açığının daraltılması, ülkeye Katar sermayesinin çekilmesi konusunda ciddi bir atılım sağlayacak.

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Türkiye'nin Katar'a ihracatı 2018 yılının yedi ayında 611 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 195 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türk müteahhitleri Katar'da bugüne kadar 14,8 milyar dolar değerinde 137 proje üstlenirken, Katar, proje bedeli sıralamasına bakıldığında Türk müteahhitlerinin en fazla proje üstlendikleri 8. ülke konumunda bulunuyor.

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Türkiye-Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması paraflanıyor
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