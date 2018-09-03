Ünlü markalardan "Türkiye'ye güven" mesajı

Taksim 360'dan yapılan açıklamaya göre, moda ve perakende sektörünün en değerli markalarından Hermes'in patronu Xavier Hermes, Beyoğlu'nun tarih kokan projesinden hem ev aldı hem de Hermes mağazası açmak için iyi niyet anlaşması imzaladı.

Paris'ten Tokyo'ya dünya genelinde 30 ayrı restoran zinciri bulunan 19 Michelin yıldızlı şef Alain Ducasse da Taksim 360 projesinin içinde bir restoran açma kararı alarak Türkiye'ye giriş yapma kararı aldı.

İYİ NİYET ANLAŞMASI İMZALANDI

Taksim 360'ı yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Xavier Hermes, projenin tamamlanmasından sonra Hermes'in bölgede mağaza açması için iyi niyet anlaşması imzaladı.

İmza töreninde konuşan Hermes, "İlk ziyaretimden sonra dünyanın başka metropollerinde başka projeleri de inceledim. Ancak Taksim 360, hem sunduğu olanaklar hem de yüzlerce yıllık tarihi mirasıyla çok farklı. Burada şehrin merkezinde keyifli ve konforlu bir yaşam sürmek mümkün. Bu nedenle ev satın almaya karar verdim. İstanbul'un kalbinde lüks bir perakende merkezi olacağına inancım dolayısıyla da Hermes'in burada mağaza açması için gerekli niyet anlaşmalarını yaptık." bilgisini verdi.

Nisan ayı başında İngiliz Kraliyet ailesi üyesi Kent Prensi Michael Franklin'in yanı sıra Fransız Brazzeville Vakfı Başkanı Jean Yves Ollivier ile Taksim 360 projesini ziyaret eden Hermes, "Burada bir evimin ve mağazamın olmasından büyük mutluluk duyarım. Türkiye'nin 2017 yılında yakaladığı yüzde 7,4'lük ekonomik büyüme performansı saygı duyulacak, hayranlık verici bir durum. Bu büyümeye Taksim 360 gibi projelerin büyük etkisi olduğu düşüncesindeyim. Şirket olarak dünyanın birçok yerine yatırım yapıyoruz, Türkiye de her zaman radarımızda olacak." ifadelerini kullanmıştı.

"PROJEYİ İNCELEDİK, ÇOK BEĞENDİK"

Alain Ducasse restoranlarının global yatırımcısı Amerikalı iş adamı NJK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nasser Kazeminy ise şunları kaydetti:

"Projeyi inceledik, çok beğendik. Yerinde görmek için de İstanbul'a geldik. Taksim 360 kısa zamanda İstanbul'un tam kalbinde lüks bir destinasyon olacağına inancımız tam. Tarihi mekânda İstanbul'u her yönüyle yaşatıyor olması ve de Çalık Grubu'nun güvencesinde geliştirilmesi yatırım kararımızda etkili oldu. Tokyo'dan Paris'e 30 ayrı lüks restoran zinciriyle faaliyet gösteriyoruz. Yatırım yaptığımız 8. ülke olarak Türkiye'ye Taksim 360 projesi içinde girecek olmanın heyecanını yaşıyoruz."

Böylece, Alain Ducasse restoranları, Monako, Fransa, İngiltere, ABD, Japonya, Çin ve Katar'la birlikte restoran zincirini genişleteceği sekizinci ülke olarak Türkiye'yi seçmiş oldu.