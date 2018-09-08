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'dan işlemleriyle ilgili flaş açıklama

cılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, işlemlerle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları /TL para swaplarının en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 25’ini geçemeyeceği, bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenemeyeceği anımsatıldı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2018 17:53 Güncelleme Tarihi: 8.9.2018 17:54
BDDK'dan swap işlemleriyle ilgili flaş açıklama

cılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (), işlemlerle ilgili açıklama yaptı.

ÖZKAYNAKLARIN YÜZDE 25'İNİ GEÇEMEYECEK

BDDK internet sitesinden yapılan açıklamada, bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurt içi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri forward, opsiyon ve bu gibi swap dışındaki türev işlemlerinin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 25'ini geçemeyeceği, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacağı, bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenemeyeceği, söz konusu oranın günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacağı daha önceden kararlaştırıldığı anımsatıldı.

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BAZI İŞLEMLER MUAF TUTULDU

Açıklamada, konu ile ilgili yapılan değerlendirme sonucunda yüzde 25 sınırlamasına dahil edilen işlemlerden, bankaların konsolidasyona tabi yurt dışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemlerin hesaplamadan muaf tutulmasının uygun bulunduğu kaydedildi.

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BDDK'dan swap işlemleriyle ilgili flaş açıklama
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