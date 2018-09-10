HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Turizmde muhteşem bir toparlanma görüldü

muhteşem bir toparlanma görüldü

Giriş Tarihi: 10.9.2018
Turizmde muhteşem bir toparlanma görüldü
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı , 2016'da yaşanan algısal problemlerin geride kaldığı 2017'de hafif, 2018'de muhteşem bir toparlanma görüldüğünü bildirdi. Aksoy, 'da düzenlenen, "Türk Turizminde Dönüşüm Turizm 4.0 Zirvesi"nde, 'de bu yıl turizmin çok iyi gittiğini söyledi. Turizmde oldukça artış olduğuna değinen Aksoy, bu yıl 40 milyon , 32 milyar dolar civarında da turizm geliri beklendiğini ifade etti. Turist sayısı açısından çok güzel bir noktaya gelindiğine işaret eden Aksoy, şöyle devam etti: "40 milyon turist oldukça güzel. Bu sayının önümüzdeki 10 yıl içerisinde, 50-60 milyonlara, hatta 100 milyonlara çıkması hiç imkansız değil. Burada takip etmemiz gereken şey, turist başı harcama. Bu harcamalar son birkaç senede 700-800 dolar seviyelerinden şu anda ne yazık ki 650 dolar seviyesinin altına düştü. Bizim Türkiye'de nitelikli turizmi artıracak çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bu konuda yatırım yapılması gerekiyor. Turizm'de 2016'da yaşanan algısal problemler geride kaldı. 2017'de hafif, 2018'de muhteşem bir toparlanma görüldü."
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Turizmde muhteşem bir toparlanma görüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN