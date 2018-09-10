Turizmde muhteşem bir toparlanma görüldü

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Batu Aksoy
, 2016'da yaşanan algısal problemlerin geride kaldığı turizmde
2017'de hafif, 2018'de muhteşem bir toparlanma görüldüğünü bildirdi. Aksoy, Bodrum
'da düzenlenen, "Türk Turizminde Dönüşüm Turizm 4.0 Zirvesi"nde, Türkiye
'de bu yıl turizmin çok iyi gittiğini söyledi. Turizmde oldukça artış olduğuna değinen Aksoy, bu yıl 40 milyon turist
, 32 milyar dolar civarında da turizm geliri beklendiğini ifade etti. Turist sayısı açısından çok güzel bir noktaya gelindiğine işaret eden Aksoy, şöyle devam etti: "40 milyon turist oldukça güzel. Bu sayının önümüzdeki 10 yıl içerisinde, 50-60 milyonlara, hatta 100 milyonlara çıkması hiç imkansız değil. Burada takip etmemiz gereken şey, turist başı harcama. Bu harcamalar son birkaç senede 700-800 dolar seviyelerinden şu anda ne yazık ki 650 dolar seviyesinin altına düştü. Bizim Türkiye'de nitelikli turizmi artıracak çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bu konuda yatırım yapılması gerekiyor. Turizm'de 2016'da yaşanan algısal problemler geride kaldı. 2017'de hafif, 2018'de muhteşem bir toparlanma görüldü."