THY'nin yeni kabin üniformaları tanıtıldı

THY'nin Türk kültüründeki birçok klasik detaydan esinlenilerek ortaya çıkarılan yeni üniformaları, Milano merkezli modacı Ettore Bilotto tarafından tasarlandı.



Konuyla ilgili Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği den yapılan açıklamada "İstanbul Boğazı'ndaki akış ve hareketlerden de esinlenilen "FLOW/ AKIŞ" deseni aynı zamanda, Doğu ile Batı'nın kesişme noktası olan İstanbul'un sahip olduğu dinamik enerjiyi de sembolize ediyor" denildi. Şapka, eldiven, elbise, çanta ve çeşitli aksesuarlardan oluşan yeni kabin üniformalarına renk olarak bayrak kırmızısı ve antrasit gri renkleri hâkim. Bu projeye ait bir diğer önemli detay ise; bütünsel bir marka deneyimi yaşatmak adına kabin, kokpit, yer hizmetleri personeli ve uçan şef üniformalarının tek bir tasarım altında hayat bulması oldu.