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'nin yeni kabin ları tanıtıldı

Türk Hava Yolları'nın (), İtalyan Ettore Bilotto tarafından tasarlanan yeni kabin ları 29 Ekim 2019 tarihinde açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı 'nda kullanılacak.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018 10:04 Güncelleme Tarihi: 12.9.2018 10:14
THY'nin yeni kabin üniformaları tanıtıldı

'nin Türk kültüründeki birçok klasik detaydan esinlenilerek ortaya çıkarılan yeni ları, Milano merkezli modacı Ettore Bilotto tarafından tasarlandı.

Konuyla ilgili Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği den yapılan açıklamada "İstanbul Boğazı'ndaki akış ve hareketlerden de esinlenilen "FLOW/ AKIŞ" deseni aynı zamanda, Doğu ile Batı'nın kesişme noktası olan İstanbul'un sahip olduğu dinamik enerjiyi de sembolize ediyor" denildi. Şapka, eldiven, elbise, çanta ve çeşitli aksesuarlardan oluşan yeni kabin üniformalarına renk olarak bayrak kırmızısı ve antrasit gri renkleri hâkim. Bu projeye ait bir diğer önemli detay ise; bütünsel bir marka deneyimi yaşatmak adına kabin, kokpit, yer hizmetleri personeli ve uçan şef üniformalarının tek bir tasarım altında hayat bulması oldu.

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THY'nin yeni kabin üniformaları tanıtıldı
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